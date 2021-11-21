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Гороскоп на 21 листопада: Водоліям не треба зациклюватися на образах, а Левам варто уникати стресу

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Гороскоп на 21 листопада 2021 року
Гороскоп на 21 листопада 2021 року

Астрологічний прогноз цієї неділі

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 21 листопада, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки та що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього дня.

Джерело: dailyhoro.ru

Овен (21 березня — 20 квітня)

Сприятливий день для роботи, відряджень. Будьте уважні до того, що відбувається навколо.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Сьогодні важливо давати собі час для перепочинку. Ідеальний день для духовних практик, походу до СПА.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Намагайтеся більше відпочивати та відновлювати енергію. Не перевантажуйте себе справами.

Рак (22 червня — 22 липня)

Цієї неділі варто виявити винахідливість і знайти нові підходи для вирішення нагальних проблем.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Будь-яку неприємність сьогодні варто спокійно приймати, уникаючи стресу. Не забувайте слухати свою інтуїцію.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Намагайтеся не гарячкувати, якщо виникне конфлікт із близькою людиною. Сприятливий день для шопінгу.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Забудьте про таке почуття, як ревнощі. Дайте своїм близьким більше свободи робити те, чого вони хочуть для себе.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Є можливість того, що хтось надасть вам сьогодні підтримку. Тільки не забувайте про слова подяки та тактовності.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Вдалий час для справ. На працьовитих Стрільців чекають приємні бонуси.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Проблемні ситуації можуть здатися кумедними. Це надасть сил на те, щоб порушити сумніви щодо прийняття рішень.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Експерти рекомендують не зациклюватись на образах. Засмучуватися сьогодні не варто. Можливо, нічні світила натякають на те, що ви обрали не той шлях.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Цієї неділі можливі різкі перепади настрою. Зриви можуть зіпсувати вашу репутацію.

Теги:
#Гороскоп #Знаки зодіаку #Астрологія
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