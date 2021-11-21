Гороскоп на 21 листопада: Водоліям не треба зациклюватися на образах, а Левам варто уникати стресу
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Астрологічний прогноз цієї неділі
"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 21 листопада, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки та що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього дня.
Джерело: dailyhoro.ru
Овен (21 березня — 20 квітня)
Сприятливий день для роботи, відряджень. Будьте уважні до того, що відбувається навколо.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Сьогодні важливо давати собі час для перепочинку. Ідеальний день для духовних практик, походу до СПА.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Намагайтеся більше відпочивати та відновлювати енергію. Не перевантажуйте себе справами.
Рак (22 червня — 22 липня)
Цієї неділі варто виявити винахідливість і знайти нові підходи для вирішення нагальних проблем.
Лев (23 липня — 23 серпня)
Будь-яку неприємність сьогодні варто спокійно приймати, уникаючи стресу. Не забувайте слухати свою інтуїцію.
Діва (24 серпня — 23 вересня)
Намагайтеся не гарячкувати, якщо виникне конфлікт із близькою людиною. Сприятливий день для шопінгу.
Терези (24 вересня — 23 жовтня)
Забудьте про таке почуття, як ревнощі. Дайте своїм близьким більше свободи робити те, чого вони хочуть для себе.
Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)
Є можливість того, що хтось надасть вам сьогодні підтримку. Тільки не забувайте про слова подяки та тактовності.
Стрілець (23 листопада — 21 грудня)
Вдалий час для справ. На працьовитих Стрільців чекають приємні бонуси.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Проблемні ситуації можуть здатися кумедними. Це надасть сил на те, щоб порушити сумніви щодо прийняття рішень.
Водолій (20 січня — 19 лютого)
Експерти рекомендують не зациклюватись на образах. Засмучуватися сьогодні не варто. Можливо, нічні світила натякають на те, що ви обрали не той шлях.
Риби (20 лютого — 20 березня)
Цієї неділі можливі різкі перепади настрою. Зриви можуть зіпсувати вашу репутацію.
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