Гороскоп на 23 ноября: Львам контролировать свои эмоции, а Весам можно отправляться на шопинг

Астрологический прогноз на этот вторник

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 23 ноября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.

Источник: astro7.ru

Овен (21 марта — 20 апреля)

Поработайте сегодня над своими отношениями со своей второй половинкой. Возможно добавьте в вашу семейную жизнь немного романтики.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Несмотря на возможные заманчивые предложения по работе, не стоит выносить ее на первый план. Сегодня в приоритете должны быть ваши родственники и домашние обязанности.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Вас ждет достаточно насыщенный и позитивный день. Готовьтесь: сегодня вас ждет похвала от начальства, а также романтические сюрпризы от возлюбленного/возлюбленной.

Рак (22 июня — 22 июля)

Сегодня у вас появится возможность повысить уровень своего благосостояния. Держите свой телефон возле себя, так как к Вам сегодня будут поступать интересные предложения о сотрудничестве.

Лев (23 июля — 23 августа)

Учитесь контролировать свои эмоции и не раздражайтесь в присутствии коллег. Вам конфликты сейчас ни к чему.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Вас ждет меланхоличный день, который стоит просто пережить. Не корите себя за прошлые ошибки и не живите прошлым. Вечер посвятите любимому человеку.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Отличный день для изменения имиджа и шопинга. Однако траты свои контролируйте. В идеале для походов по бутиках возьмите с собой "напарника".

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Сегодня у вас появится шанс заключить очень выгодный для вас контракт. Будьте сдержанными и тактичными: от этого зависит исход дела.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Ваше чутье сегодня на высоте, поэтому вооружайтесь своей интуицией и вперед на свершение всех дел. Но, не стоит принимать поспешных решений.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Старайтесь сегодня не рассказывать посторонним о своих планах, чтобы вас не "сглазили". Вечер идеален для приема гостей.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Не игнорируйте просьбы от окружающих. Постарайтесь помочь всем, кому сможете. Вечер посвятите работе по дому.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Хороший день, чтобы хорошо поработать. У вас получится решить все производственные вопросы и заслужить уважение среди коллег и начальства.