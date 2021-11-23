Гороскоп на 23 листопада: Левам контролювати свої емоції, а Терезам можна вирушати на шопінг

Астрологічний прогноз цього вівторка

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 23 листопада, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки та що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього дня.

Джерело: astro7.ru

Овен (21 березня — 20 квітня)

Попрацюйте сьогодні над своїми стосунками зі своєю другою половинкою. Можливо додайте до вашого сімейного життя трохи романтики.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Попри можливі привабливі пропозиції щодо роботи, не варто виносити її на перший план. Сьогодні у пріоритеті мають бути ваші родичі та домашні обов’язки.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

На вас чекає досить насичений та позитивний день. Готуйтеся: сьогодні на вас чекає похвала від начальства, а також романтичні сюрпризи від коханого/коханої.

Рак (22 червня — 22 липня)

Сьогодні ви зможете підвищити рівень свого добробуту. Тримайте свій телефон біля себе, оскільки до Вас сьогодні надходитимуть цікаві пропозиції щодо співпраці.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Вчіться контролювати свої емоції та не дратуйте у присутності колег. Вам конфлікти зараз ні до чого.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

На вас чекає меланхолійний день, який варто просто пережити. Не докоряйте собі за минулі помилки і не живіть минулим. Вечір присвятіть коханій людині.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Відмінний день для зміни іміджу та шопінгу. Проте свої витрати контролюйте. В ідеалі для походів бутіками візьміть із собою "напарника".

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Сьогодні у вас з’явиться шанс укласти дуже вигідний вам контракт. Будьте стриманими та тактовними: від цього залежить результат справи.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Ваше чуття сьогодні на висоті, тому озброюйтесь своєю інтуїцією та вперед на здійснення всіх справ. Але не варто приймати поспішних рішень.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Намагайтеся сьогодні не розповідати стороннім про свої плани, щоб вас не "наврочили". Вечір ідеальний для гостей.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Не ігноруйте прохання від оточуючих. Намагайтеся допомогти всім, кому зможете. Вечір присвятіть роботі по дому.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Гарний день добре попрацювати. Вам вдасться розв'язати всі виробничі питання та заслужити повагу серед колег та начальства.