Гороскоп на 23 листопада: Левам контролювати свої емоції, а Терезам можна вирушати на шопінг
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Астрологічний прогноз цього вівторка
"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 23 листопада, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки та що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього дня.
Джерело: astro7.ru
Овен (21 березня — 20 квітня)
Попрацюйте сьогодні над своїми стосунками зі своєю другою половинкою. Можливо додайте до вашого сімейного життя трохи романтики.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Попри можливі привабливі пропозиції щодо роботи, не варто виносити її на перший план. Сьогодні у пріоритеті мають бути ваші родичі та домашні обов’язки.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
На вас чекає досить насичений та позитивний день. Готуйтеся: сьогодні на вас чекає похвала від начальства, а також романтичні сюрпризи від коханого/коханої.
Рак (22 червня — 22 липня)
Сьогодні ви зможете підвищити рівень свого добробуту. Тримайте свій телефон біля себе, оскільки до Вас сьогодні надходитимуть цікаві пропозиції щодо співпраці.
Лев (23 липня — 23 серпня)
Вчіться контролювати свої емоції та не дратуйте у присутності колег. Вам конфлікти зараз ні до чого.
Діва (24 серпня — 23 вересня)
На вас чекає меланхолійний день, який варто просто пережити. Не докоряйте собі за минулі помилки і не живіть минулим. Вечір присвятіть коханій людині.
Терези (24 вересня — 23 жовтня)
Відмінний день для зміни іміджу та шопінгу. Проте свої витрати контролюйте. В ідеалі для походів бутіками візьміть із собою "напарника".
Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)
Сьогодні у вас з’явиться шанс укласти дуже вигідний вам контракт. Будьте стриманими та тактовними: від цього залежить результат справи.
Стрілець (23 листопада — 21 грудня)
Ваше чуття сьогодні на висоті, тому озброюйтесь своєю інтуїцією та вперед на здійснення всіх справ. Але не варто приймати поспішних рішень.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Намагайтеся сьогодні не розповідати стороннім про свої плани, щоб вас не "наврочили". Вечір ідеальний для гостей.
Водолій (20 січня — 19 лютого)
Не ігноруйте прохання від оточуючих. Намагайтеся допомогти всім, кому зможете. Вечір присвятіть роботі по дому.
Риби (20 лютого — 20 березня)
Гарний день добре попрацювати. Вам вдасться розв'язати всі виробничі питання та заслужити повагу серед колег та начальства.
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