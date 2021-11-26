Гороскоп на 26 ноября: Близнецам стоит держать язык за зубами, а Тельцам - делегировать обязанности коллегам
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 896
Астрологический прогноз на эту пятницу
"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 26 ноября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.
Источник: dailyhoro.ru
Овен (21 марта — 20 апреля)
Неблагоприятный день для негатива. Избегайте споров с окружающими. Пребывание в одиночестве сегодня пойдет Овнам на пользу.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Не бойтесь делегировать свои обязанности другим коллегам или подчиненным. Только так можно будет освободить время для более важных вещей.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Звезды не в настроении. Сегодня Близнецы будут как никогда эмоциональны, поэтому им стоить дважды думать, прежде чем что-то говорить. Также не стоит давать второй шанс людям, которые этого не заслуживают.
Рак (22 июня — 22 июля)
Сегодня есть вероятность возникновения конфликтов с любимыми, друзьями, коллегами. Вечером стоит расслабиться с помощью небольшого шопинга.
Лев (23 июля — 23 августа)
Хороший день для получение новых знаний, освоения новых профессиональных навыков. Астрологи советуют помнить о своих желаниях.
Дева (24 августа — 23 сентября)
Эксперты рекомендуют держать себя в руках. Сегодня нужно быть равнодушными к недоброжелателям. Во второй половине дня стоит провести время с близкими людьми.
Весы (24 сентября — 23 октября)
Не следует откладывать важные дела на потом. С деньгами ночные светила советуют быть осторожнее. Это не лучший день для расточительства.
Скорпион (24 октября — 22 ноября)
Вероятны поступления дополнительной прибыли. Они могут появиться в результате проделанной ранее работы или в качестве подарка.
Стрелец (23 ноября — 21 декабря)
День похож на американские горки, но ночные светила обеспечат свою поддержку. Сегодня не стоит расстраиваться из-за мелких неудач.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Козероги — счастливчики этой пятницы. Им будет везти в любом деле при условии, если они не будут жадничать в этот день.
Водолей (20 января — 19 февраля)
Сегодня эксперты рекомендуют не откладывать дела в долгий ящик. В этот день Водолеи смогут продвинутся вперед, а все благодаря позитивному настрою и ответственности.
Рыбы (20 февраля — 20 марта)
Сегодня звезды намеренны проверить Рыб на прочность. Не удивляйтесь появлению неоднозначных, иногда даже конфликтных ситуаций. Главное — вести себя достойно.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-