Гороскоп на 26 ноября: Близнецам стоит держать язык за зубами, а Тельцам - делегировать обязанности коллегам

Астрологический прогноз на эту пятницу

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 26 ноября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.

Источник: dailyhoro.ru

Овен (21 марта — 20 апреля)

Неблагоприятный день для негатива. Избегайте споров с окружающими. Пребывание в одиночестве сегодня пойдет Овнам на пользу.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Не бойтесь делегировать свои обязанности другим коллегам или подчиненным. Только так можно будет освободить время для более важных вещей.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Звезды не в настроении. Сегодня Близнецы будут как никогда эмоциональны, поэтому им стоить дважды думать, прежде чем что-то говорить. Также не стоит давать второй шанс людям, которые этого не заслуживают.

Рак (22 июня — 22 июля)

Сегодня есть вероятность возникновения конфликтов с любимыми, друзьями, коллегами. Вечером стоит расслабиться с помощью небольшого шопинга.

Лев (23 июля — 23 августа)

Хороший день для получение новых знаний, освоения новых профессиональных навыков. Астрологи советуют помнить о своих желаниях.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Эксперты рекомендуют держать себя в руках. Сегодня нужно быть равнодушными к недоброжелателям. Во второй половине дня стоит провести время с близкими людьми.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Не следует откладывать важные дела на потом. С деньгами ночные светила советуют быть осторожнее. Это не лучший день для расточительства.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Вероятны поступления дополнительной прибыли. Они могут появиться в результате проделанной ранее работы или в качестве подарка.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

День похож на американские горки, но ночные светила обеспечат свою поддержку. Сегодня не стоит расстраиваться из-за мелких неудач.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козероги — счастливчики этой пятницы. Им будет везти в любом деле при условии, если они не будут жадничать в этот день.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Сегодня эксперты рекомендуют не откладывать дела в долгий ящик. В этот день Водолеи смогут продвинутся вперед, а все благодаря позитивному настрою и ответственности.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Сегодня звезды намеренны проверить Рыб на прочность. Не удивляйтесь появлению неоднозначных, иногда даже конфликтных ситуаций. Главное — вести себя достойно.