Гороскоп на 26 листопада: Близнюкам варто тримати язик за зубами, а Тельцям — делегувати обов’язки колегам
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Астрологічний прогноз цієї п’ятниці
"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 26 листопада, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки та що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього дня.
Джерело: dailyhoro.ru
Овен (21 березня — 20 квітня)
Несприятливий для негативу день. Уникайте суперечок із оточуючими. Перебування на самоті сьогодні піде Овнам на користь.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Не бійтеся делегувати свої обов’язки іншим колегам чи підлеглим. Тільки так можна буде звільнити час для найважливіших речей.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Зірки не в настрої. Сьогодні Близнюки будуть як ніколи емоційні, тому їм варто двічі думати, перш ніж щось говорити. Також не варто давати другий шанс людям, які на це не заслуговують.
Рак (22 червня — 22 липня)
Сьогодні є ймовірність виникнення конфліктів із коханими, друзями, колегами. Ввечері варто розслабитись за допомогою невеликого шопінгу.
Лев (23 липня — 23 серпня)
Хороший день для здобуття нових знань, освоєння нових професійних навичок. Астрологи радять пам’ятати про свої бажання.
Діва (24 серпня — 23 вересня)
Експерти рекомендують тримати себе у руках. Сьогодні треба бути байдужими до недоброзичливців. У другій половині дня варто провести час із близькими людьми.
Терези (24 вересня — 23 жовтня)
Не слід відкладати важливі справи на потім. З грошима нічні світила радять бути обережнішими. Це не найкращий день для марнотратства.
Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)
Імовірні надходження додаткового прибутку. Вони можуть з’явитися в результаті виконаної раніше роботи або як подарунок.
Стрілець (23 листопада — 21 грудня)
День нагадує американські гірки, але нічні світила забезпечать свою підтримку. Сьогодні не варто засмучуватися через дрібні невдачі.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Козероги — щасливчики цієї п’ятниці. Їм везтиме в будь-якій справі за умови, якщо вони не будуть скупитися цього дня.
Водолій (20 січня — 19 лютого)
Сьогодні експерти рекомендують не відкладати справи у довгу скриньку. Цього дня Водолії зможуть просунутися вперед, а все завдяки позитивному настрою та відповідальності.
Риби (20 лютого — 20 березня)
Сьогодні зірки мають намір перевірити Риб на міцність. Не дивуйтесь появі неоднозначних, іноді конфліктних ситуацій. Головне — поводитися гідно.
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