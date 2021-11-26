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Гороскоп на 26 листопада: Близнюкам варто тримати язик за зубами, а Тельцям — делегувати обов’язки колегам

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Гороскоп на 26 листопада 2021 рік
Гороскоп на 26 листопада 2021 рік

Астрологічний прогноз цієї п’ятниці

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 26 листопада, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки та що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього дня.

Джерело: dailyhoro.ru

Овен (21 березня — 20 квітня)

Несприятливий для негативу день. Уникайте суперечок із оточуючими. Перебування на самоті сьогодні піде Овнам на користь.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Не бійтеся делегувати свої обов’язки іншим колегам чи підлеглим. Тільки так можна буде звільнити час для найважливіших речей.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Зірки не в настрої. Сьогодні Близнюки будуть як ніколи емоційні, тому їм варто двічі думати, перш ніж щось говорити. Також не варто давати другий шанс людям, які на це не заслуговують.

Рак (22 червня — 22 липня)

Сьогодні є ймовірність виникнення конфліктів із коханими, друзями, колегами. Ввечері варто розслабитись за допомогою невеликого шопінгу.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Хороший день для здобуття нових знань, освоєння нових професійних навичок. Астрологи радять пам’ятати про свої бажання.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Експерти рекомендують тримати себе у руках. Сьогодні треба бути байдужими до недоброзичливців. У другій половині дня варто провести час із близькими людьми.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Не слід відкладати важливі справи на потім. З грошима нічні світила радять бути обережнішими. Це не найкращий день для марнотратства.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Імовірні надходження додаткового прибутку. Вони можуть з’явитися в результаті виконаної раніше роботи або як подарунок.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

День нагадує американські гірки, але нічні світила забезпечать свою підтримку. Сьогодні не варто засмучуватися через дрібні невдачі.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Козероги — щасливчики цієї п’ятниці. Їм везтиме в будь-якій справі за умови, якщо вони не будуть скупитися цього дня.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Сьогодні експерти рекомендують не відкладати справи у довгу скриньку. Цього дня Водолії зможуть просунутися вперед, а все завдяки позитивному настрою та відповідальності.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Сьогодні зірки мають намір перевірити Риб на міцність. Не дивуйтесь появі неоднозначних, іноді конфліктних ситуацій. Головне — поводитися гідно.

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#Гороскоп #Знаки зодіаку #Астрологія
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