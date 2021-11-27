Гороскоп на 27 ноября: Девам нужно избегать выгорания, а Весам - чувства зависти
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 6
Астрологический прогноз на эту субботу
"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 27 ноября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.
Источник: dailyhoro.ru
Овен (21 марта — 20 апреля)
Научитесь приспосабливаться к переменам. Сегодня это умение очень вам пригодится.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Благоприятный день для ремонта в доме, квартире. Можно также обойтись небольшими декоративными изменениями.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Звезды и планеты в гармонии. Сегодня Близнецам можно заняться любимым делом. Также в этот день помощь может понадобиться вашим близким.
Рак (22 июня — 22 июля)
Отличный день для любовной сферы и активных в ней действий. День принесет мощные энергии романтики.
Лев (23 июля — 23 августа)
Девам сегодня придется определится что для них важнее — работа или личная жизнь. В эту субботу стоит быть открытым для перемен.
Дева (24 августа — 23 сентября)
Избегайте выгорания и усталости. Куда эффективнее будут процедуры по восстановлению, чтобы с новыми силами начать следующий день.
Весы (24 сентября — 23 октября)
Остерегайтесь зависти и ревности. Это деструктивные чувства, которые приводят к большим проблемам.
Скорпион (24 октября — 22 ноября)
Эксперты рекомендуют быть более уважительнее к своим коллегам и подчиненным. Также стоит избегать переутомления.
Стрелец (23 ноября — 21 декабря)
Звезды советуют сегодня Стрельцам быть экономнее с деньгами и не давать никому в долг. Суббота будет богата на новые идеи.
Козерог (22 декабря — 19 января)
В этот день Козероги станут более притягательны к противоположному полу. Удачны сегодня любые новые начинания.
Водолей (20 января — 19 февраля)
Хороший день для свершения покупок. День подходит для поездок, путешествий, рабочих командировок.
Рыбы (20 февраля — 20 марта)
Сегодня окружающие могут выводить вас из себя, так что только терпение придет вам на помощь. Импульсивность может наделать кучу проблем.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-