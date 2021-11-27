Гороскоп на 27 листопада: Дівам потрібно уникати вигоряння, а Терезам — почуття заздрості
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Астрологічний прогноз цієї суботи
"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 27 листопада, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки та що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього дня.
Джерело: dailyhoro.ru
Овен (21 березня — 20 квітня)
Навчіться пристосовуватися до змін. Сьогодні це вміння дуже вам знадобиться.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Сприятливий день для ремонту у будинку, квартирі. Можна обійтися невеликими декоративними змінами.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Зірки та планети в гармонії. Сьогодні Близнюкам можна зайнятися улюбленою справою. У цей день допомога може знадобитися вашим близьким.
Рак (22 червня — 22 липня)
Відмінний день для любовної сфери та активних у ній дій. День принесе потужну енергію романтики.
Лев (23 липня — 23 серпня)
Дівам сьогодні доведеться визначитися, що для них важливіше — робота чи особисте життя. Цієї суботи варто бути відкритим для змін.
Діва (24 серпня — 23 вересня)
Уникайте вигоряння та втоми. Набагато ефективнішими будуть процедури відновлення, щоб з новими силами розпочати наступний день.
Терези (24 вересня — 23 жовтня)
Остерігайтеся заздрості та ревнощів. Це деструктивні почуття, які спричиняють великі проблеми.
Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)
Експерти рекомендують бути більш поважними до своїх колег та підлеглих. Також варто уникати перевтоми.
Стрілець (23 листопада — 21 грудня)
Зірки радять сьогодні Стрільцям бути економнішими з грошима і не давати нікому в борг. Субота буде багата на нові ідеї.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Цього дня Козероги стануть привабливішими до протилежної статі. Вдалі сьогодні будь-які нові починання.
Водолій (20 січня — 19 лютого)
Хороший день для здійснення покупок. День підходить для поїздок, подорожей, робочих відряджень.
Риби (20 лютого — 20 березня)
Сьогодні оточуючі можуть виводити вас із себе, так що тільки терпіння прийде вам на допомогу. Імпульсивність може наробити купу проблем.
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