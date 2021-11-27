Гороскоп на 27 листопада: Дівам потрібно уникати вигоряння, а Терезам — почуття заздрості

Астрологічний прогноз цієї суботи

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 27 листопада, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки та що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього дня.

Джерело: dailyhoro.ru

Овен (21 березня — 20 квітня)

Навчіться пристосовуватися до змін. Сьогодні це вміння дуже вам знадобиться.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Сприятливий день для ремонту у будинку, квартирі. Можна обійтися невеликими декоративними змінами.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Зірки та планети в гармонії. Сьогодні Близнюкам можна зайнятися улюбленою справою. У цей день допомога може знадобитися вашим близьким.

Рак (22 червня — 22 липня)

Відмінний день для любовної сфери та активних у ній дій. День принесе потужну енергію романтики.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Дівам сьогодні доведеться визначитися, що для них важливіше — робота чи особисте життя. Цієї суботи варто бути відкритим для змін.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Уникайте вигоряння та втоми. Набагато ефективнішими будуть процедури відновлення, щоб з новими силами розпочати наступний день.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Остерігайтеся заздрості та ревнощів. Це деструктивні почуття, які спричиняють великі проблеми.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Експерти рекомендують бути більш поважними до своїх колег та підлеглих. Також варто уникати перевтоми.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Зірки радять сьогодні Стрільцям бути економнішими з грошима і не давати нікому в борг. Субота буде багата на нові ідеї.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Цього дня Козероги стануть привабливішими до протилежної статі. Вдалі сьогодні будь-які нові починання.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Хороший день для здійснення покупок. День підходить для поїздок, подорожей, робочих відряджень.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Сьогодні оточуючі можуть виводити вас із себе, так що тільки терпіння прийде вам на допомогу. Імпульсивність може наробити купу проблем.