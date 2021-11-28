Гороскоп на 28 ноября: Рыбам важно контролировать свои эмоции, а Весам можно отправляться за покупками

Гороскоп на 28 ноября – что ждет сегодня все знаки Зодиака

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 28 ноября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.

Источник: astro7.ru

Овен (21 марта — 20 апреля)

Забудьте о негативных предсказаниях синоптиков и организуйте семейный отдых на природе.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Сегодня лучше не завязывать новые знакомства и посещения каких-то шумных мероприятий. Лучше просто посидите у телевизора или займитесь творчеством.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Вас ждет замечательный день. Готовьтесь к тому, что идеи так и будут возникать в вашей голове. Постарайтесь выбрать из них самые реалистичные и начинайте воплощать из в жизнь.

Рак (22 июня — 22 июля)

Не отталкивайте тех, кто попал в сложную ситуацию, и не игнорируйте просьбы своих знакомых. Поверьте, ваша доброта вернется вам вдвойне.

Лев (23 июля — 23 августа)

Сегодняшний день идеально подходит для смены имиджа — обновите прическу, добавьте яркости в гардероб. И ни в коем случает не обращайте на критику.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Не оставайтесь надолго в одиночестве и не корите себя за давние ошибки и неудачи. Проведите вечер в компании родных или друзей.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Идеальный день, чтобы отправиться за покупками. Не экономьте и не корите себя за излишние траты — сегодня можно.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Сегодня стоит сосредоточиться на домашних делах: хватить игнорировать бытовые и семейные проблемы. Сегодня внимание только на них.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Сегодня вам необходимо расслабиться и отдохнуть. Забудьте о проблемах и устройте вечеринку.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вы сегодня будете в центре внимания, так, что готовьтесь, что у вас увеличится количество поклонников/поклонниц.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Старайтесь чаще гулять, смотрите веселые позитивные передачи, не отказывайтесь от приглашений на развлекательные мероприятия.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Вас ждет яркий и насыщенный день. Постарайтесь сохранять спокойствие и контролируйте эмоции, чтобы не наделать глупостей.