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Гороскоп на 28 листопада: Рибам важливо контролювати свої емоції, а Терезам можна вирушати за покупками

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Анна Барабан Анна Барабан
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Гороскоп на 28 листопада
Гороскоп на 28 листопада

Гороскоп на 28 листопада – що чекає сьогодні на всі знаки Зодіаку

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 28 листопада, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки та що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього дня.

Джерело: astro7.ru

Овен (21 березня — 20 квітня)

Забудьте про негативні прогнози синоптиків та організуйте сімейний відпочинок на природі.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Сьогодні краще не зав’язувати нові знайомства та відвідування якихось галасливих заходів. Краще просто посидіти біля телевізора або займіться творчістю.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

На вас чекає чудовий день. Готуйтеся до того, що ідеї так і виникатимуть у вашій голові. Постарайтеся вибрати з них найреалістичніші і починайте втілювати з життя.

Рак (22 червня — 22 липня)

Не відштовхуйте тих, хто потрапив у складну ситуацію, та не ігноруйте прохання своїх знайомих. Повірте, ваша доброта повернеться вам подвійно.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Сьогоднішній день ідеально підходить для зміни іміджу – оновіть зачіску, додайте яскравості до гардероба. І в жодному разі не звертайте на критику.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Не залишайтеся надовго на самоті і не докоряйте себе за давні помилки та невдачі. Проведіть вечір у компанії рідних чи друзів.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Ідеальний день, щоб вирушити за покупками. Не заощаджуйте і не докоряйте собі за зайві витрати — сьогодні можна.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Сьогодні варто зосередитись на домашніх справах: вистачить ігнорувати побутові та сімейні проблеми. Сьогодні увага лише на них.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Сьогодні вам необхідно розслабитися та відпочити. Забудьте про проблеми та влаштуйте вечірку.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Ви сьогодні будете в центрі уваги, так що готуйтеся, що у вас збільшиться кількість шанувальників.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Намагайтеся частіше гуляти, дивіться веселі позитивні передачі, не відмовляйтеся від запрошень на розважальні заходи.

Риби (20 лютого — 20 березня)

На вас чекає яскравий і насичений день. Намагайтеся зберігати спокій і контролюйте емоції, щоб не наробити дурниць.

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#Гороскоп #Астрологічний гороскоп #Щоденний гороскоп
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