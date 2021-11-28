Гороскоп на 28 листопада: Рибам важливо контролювати свої емоції, а Терезам можна вирушати за покупками
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Гороскоп на 28 листопада – що чекає сьогодні на всі знаки Зодіаку
"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 28 листопада, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки та що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього дня.
Джерело: astro7.ru
Овен (21 березня — 20 квітня)
Забудьте про негативні прогнози синоптиків та організуйте сімейний відпочинок на природі.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Сьогодні краще не зав’язувати нові знайомства та відвідування якихось галасливих заходів. Краще просто посидіти біля телевізора або займіться творчістю.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
На вас чекає чудовий день. Готуйтеся до того, що ідеї так і виникатимуть у вашій голові. Постарайтеся вибрати з них найреалістичніші і починайте втілювати з життя.
Рак (22 червня — 22 липня)
Не відштовхуйте тих, хто потрапив у складну ситуацію, та не ігноруйте прохання своїх знайомих. Повірте, ваша доброта повернеться вам подвійно.
Лев (23 липня — 23 серпня)
Сьогоднішній день ідеально підходить для зміни іміджу – оновіть зачіску, додайте яскравості до гардероба. І в жодному разі не звертайте на критику.
Діва (24 серпня — 23 вересня)
Не залишайтеся надовго на самоті і не докоряйте себе за давні помилки та невдачі. Проведіть вечір у компанії рідних чи друзів.
Терези (24 вересня — 23 жовтня)
Ідеальний день, щоб вирушити за покупками. Не заощаджуйте і не докоряйте собі за зайві витрати — сьогодні можна.
Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)
Сьогодні варто зосередитись на домашніх справах: вистачить ігнорувати побутові та сімейні проблеми. Сьогодні увага лише на них.
Стрілець (23 листопада — 21 грудня)
Сьогодні вам необхідно розслабитися та відпочити. Забудьте про проблеми та влаштуйте вечірку.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Ви сьогодні будете в центрі уваги, так що готуйтеся, що у вас збільшиться кількість шанувальників.
Водолій (20 січня — 19 лютого)
Намагайтеся частіше гуляти, дивіться веселі позитивні передачі, не відмовляйтеся від запрошень на розважальні заходи.
Риби (20 лютого — 20 березня)
На вас чекає яскравий і насичений день. Намагайтеся зберігати спокій і контролюйте емоції, щоб не наробити дурниць.
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