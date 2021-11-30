Укр

Гороскоп на 30 ноября: Близнецам стоит прислушаться к интуиции, а Ракам устроить выходной

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Гороскоп на 30 ноября
Гороскоп на 30 ноября

Астрологический прогноз на этот вторник

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 30 ноября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.

Источник: astro7.ru

Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня удача вам улыбнется на все зубы. Не упустите этот момент и воспользуйтесь этим днем на полную. 

Телец (21 апреля — 21 мая)

Связи наше все. Если у вас в руководстве есть знакомый/знакомая, не отказывайтесь от их помощи: они могут замолвить про вас словечко, что поможет вам подняться по карьерной лестнице.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Сегодня идеальный день для решения различных финансовых вопросов. Более того, ваша интуиция сегодня как никогда будет вам помогать — прислушивайтесь к ней при заключении сделок и контрактов.

Рак (22 июня — 22 июля)

Если есть сегодня такая возможность, то возьмите сегодня выходной. Возможность профессионально выгореть все так же остается. Не перегружайте себя работой.

Лев (23 июля — 23 августа)

Уделите сегодняшний вечер вашей второй половинке: побалуйте его/ее вкусным ужином или романтическим подарком.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Сосредоточьтесь только на своих делах и не отвлекайтесь на просьбы назойливых знакомых. Сегодня можно и нужно побыть эгоистом. 

Весы (24 сентября — 23 октября)

Сегодня вы попадете в список любимчиков фортуны — все будет складываться так, как вам хочется.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Сегодня очень много событий будет происходить на профессиональном поприще: выгодные контракты и сделки, повышение в должности или зарплаты, новая выгодная работа. Но не забывайте о любимом человеке сегодня: он/она в вас нуждается.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Сегодняшним вечером удастся улучшить отношения с любимым человеком. Поэтому без опаски садитесь за стол переговоров и обсуждайте все волнующие вас вопросы. 

Козерог (22 декабря — 19 января)

Не сидите сегодня дома: оправьтесь туда, куда вы давно хотели. Даже маленькое путешествие пойдет вам на пользу: уйдут хмурые мысли и появится желание "покорять мир".

Водолей (20 января — 19 февраля)

Если вы запланировали на сегодня шопинг, то его лучше отменить. Поход по магазинам окажется неудачным, а купленные вещи только разочаруют.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Сегодня идеальный день для посещения различных культурно-развлекательных мероприятий. Если вы получили приглашение на вечеринку, обязательно соглашайтесь: она обещает быть удачной.

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#Гороскоп #Астрологический гороскоп #Гороскоп сегодня #Ежедневный гороскоп
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