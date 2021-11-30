Гороскоп на 30 листопада: Близнюкам варто прислухатися до інтуїції, а Ракам влаштувати вихідний
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Астрологічний прогноз цього вівторка
"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 30 листопада, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки та що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього дня.
Джерело: astro7.ru
Овен (21 березня — 20 квітня)
Сьогодні успіх вам усміхнеться на всі зуби. Не пропустіть цей момент і скористайтеся цим днем на повну.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Зв’язки наше все. Якщо у вас у посібнику є знайомий/знайома, не відмовляйтеся від їхньої допомоги: вони можуть замовити про вас слівце, що допоможе вам піднятися кар’єрними сходами.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Сьогодні ідеальний день для розв'язання фінансових питань. Щобільше, ваша інтуїція сьогодні як ніколи вам допомагатиме — прислухайтеся до неї при укладанні угод і контрактів.
Рак (22 червня — 22 липня)
Якщо сьогодні є така можливість, то візьміть сьогодні вихідний. Можливість професійно вигоріти так само залишається. Не перевантажуйте себе роботою.
Лев (23 липня — 23 серпня)
Приділіть сьогоднішній вечір вашій другій половинці: побалуйте його смачною вечерею або романтичним подарунком.
Діва (24 серпня — 23 вересня)
Зосередьтеся тільки на своїх справах і не відволікайтеся на прохання настирливих знайомих. Сьогодні можна і треба побути егоїстом.
Терези (24 вересня — 23 жовтня)
Сьогодні ви потрапите до списку улюбленців удачі — все складатиметься так, як вам хочеться.
Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)
Сьогодні дуже багато подій відбуватиметься на професійній ниві: вигідні контракти та угоди, підвищення на посаді чи зарплати, нова вигідна робота. Але не забувайте про кохану людину сьогодні: вона/вона вас потребує.
Стрілець (23 листопада — 21 грудня)
Сьогодні ввечері вдасться покращити стосунки з коханою людиною. Тому без побоювання сідайте за стіл переговорів і обговорюйте всі питання, що хвилюють вас.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Не сидіть сьогодні вдома: оговтайтеся туди, куди ви давно хотіли. Навіть маленька подорож піде вам на користь: підуть похмурі думки і з’явиться бажання підкорювати світ.
Водолій (20 січня — 19 лютого)
Якщо ви запланували на сьогодні шопінг, то його краще скасувати. Похід магазинами виявиться невдалим, а куплені речі тільки розчарують.
Риби (20 лютого — 20 березня)
Сьогодні ідеальний день для відвідування різноманітних культурно-розважальних заходів. Якщо ви отримали запрошення на вечірку, обов’язково погоджуйтесь: вона обіцяє бути вдалою.
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