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Гороскоп на 30 листопада: Близнюкам варто прислухатися до інтуїції, а Ракам влаштувати вихідний

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Гороскоп на 30 листопада
Гороскоп на 30 листопада

Астрологічний прогноз цього вівторка

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 30 листопада, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки та що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього дня.

Джерело: astro7.ru

Овен (21 березня — 20 квітня)

Сьогодні успіх вам усміхнеться на всі зуби. Не пропустіть цей момент і скористайтеся цим днем на повну.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Зв’язки наше все. Якщо у вас у посібнику є знайомий/знайома, не відмовляйтеся від їхньої допомоги: вони можуть замовити про вас слівце, що допоможе вам піднятися кар’єрними сходами.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Сьогодні ідеальний день для розв'язання фінансових питань. Щобільше, ваша інтуїція сьогодні як ніколи вам допомагатиме — прислухайтеся до неї при укладанні угод і контрактів.

Рак (22 червня — 22 липня)

Якщо сьогодні є така можливість, то візьміть сьогодні вихідний. Можливість професійно вигоріти так само залишається. Не перевантажуйте себе роботою.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Приділіть сьогоднішній вечір вашій другій половинці: побалуйте його смачною вечерею або романтичним подарунком.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Зосередьтеся тільки на своїх справах і не відволікайтеся на прохання настирливих знайомих. Сьогодні можна і треба побути егоїстом.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Сьогодні ви потрапите до списку улюбленців удачі — все складатиметься так, як вам хочеться.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Сьогодні дуже багато подій відбуватиметься на професійній ниві: вигідні контракти та угоди, підвищення на посаді чи зарплати, нова вигідна робота. Але не забувайте про кохану людину сьогодні: вона/вона вас потребує.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Сьогодні ввечері вдасться покращити стосунки з коханою людиною. Тому без побоювання сідайте за стіл переговорів і обговорюйте всі питання, що хвилюють вас.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Не сидіть сьогодні вдома: оговтайтеся туди, куди ви давно хотіли. Навіть маленька подорож піде вам на користь: підуть похмурі думки і з’явиться бажання підкорювати світ.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Якщо ви запланували на сьогодні шопінг, то його краще скасувати. Похід магазинами виявиться невдалим, а куплені речі тільки розчарують.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Сьогодні ідеальний день для відвідування різноманітних культурно-розважальних заходів. Якщо ви отримали запрошення на вечірку, обов’язково погоджуйтесь: вона обіцяє бути вдалою.

Теги:
#Гороскоп #Астрологічний гороскоп #Гороскоп сьогодні #Щоденний гороскоп
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