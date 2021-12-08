Гороскоп на 8 декабря: у Скорпионов появится возможность подработать, а Близнецы заведут полезные знакомства

Астрологический прогноз на эту среду

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 8 декабря, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.

Источник: astro7.ru

Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня вас ждет масса приглашений на различные мероприятия. Обязательно сходите на одно из них и повеселитесь. Только держитесь подальше от лицемеров: у кого-то в планах использовать вас в своих целях.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Сегодняшний день благоприятен для новых начинаний. Любое дело, которое вы решите начать сегодня будет успешным. Но только в том случае, если вы заручитесь поддержкой: в одиночку вам не справиться.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Сегодня круг ваших знакомств пополнится очень полезными и нужными "экземплярами". Главное не стесняйтесь и хвалите себя и свои способности без скромности.

Рак (22 июня — 22 июля)

Сегодняшний вечер лучше провести со своими родственниками. Устройте для них и себя мини-праздничный ужин.

Лев (23 июля — 23 августа)

Не игнорируйте сегодня голос своей интуиции и не общайтесь с людьми, которые слишком активно интересуются вашей личной жизнью. Такие знакомства не к добру.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Хороший день, чтобы пройтись по магазинам, но покупать стоит лишь самое необходимое. Поэтому, звезды советуют вам перед шоппингом составить список покупок.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Сегодня вас ждет успех в решении финансовых вопросов. Послеобеденное время идеально подходит для активного отдыха на свежем воздухе.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

У вас появится хорошая возможность подработать. Для этого внимательно изучайте все предложения, которые сегодня будут к вам поступать.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Сегодня тот день, когда все будет "идти как по маслу". Будьте уверенны, все, что вы запланировали на сегодня, все получится вделать. Только не радуйтесь сильно бурно: завистники не спят.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Держать все в себе — идея не из самых лучших. Если вас что-то беспокоит, не стесняйтесь обратиться к своим родственникам или друзьям за поддержкой. Вечер можно посвятить любимому занятию.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Сплетники и сплетницы — это ваши "враги" на сегодня. Лучше всего обходить их стороной. Вечер следует провести дома: у вас наверняка накопилось много дел.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Вас ждет насыщенный продуктивный день: все запланированное будет сделано. После работы со спокойной душой можно собраться с друзьями и повеселиться.