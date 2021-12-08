Гороскоп на 8 грудня: у Скорпіонів з’явиться можливість підробити, а Близнюки заведуть корисні знайомства

Астрологічний прогноз на цю середу

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 8 грудня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки та що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього дня.

Джерело: astro7.ru

Овен (21 березня — 20 квітня)

Сьогодні на вас чекає маса запрошень на різні заходи. Обов’язково сходіть на одне з них і порадуйте. Тільки тримайтеся якомога далі від лицемірів: у когось у планах використати вас у своїх цілях.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Сьогоднішній день сприятливий для нових починань. Будь-яка справа, яку ви вирішите почати сьогодні буде успішною. Але тільки в тому випадку, якщо ви заручитеся підтримкою: самотужки вам не впоратися.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Сьогодні коло ваших знайомств поповниться дуже корисними та потрібними "екземплярами". Головне не соромтеся і хваліть себе та свої здібності без скромності.

Рак (22 червня — 22 липня)

Сьогоднішній вечір краще провести зі своїми родичами. Влаштуйте для них і себе міні святкову вечерю.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Не ігноруйте сьогодні голос своєї інтуїції та не спілкуйтеся з людьми, які надто активно цікавляться вашим особистим життям. Такі знайомства не до добра.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Хороший день, щоб пройтися магазинами, але купувати варто лише найнеобхідніше. Тому зірки радять вам перед шопінгом скласти список покупок.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Сьогодні на вас чекає успіх у розв'язанні фінансових питань. Пообідній час ідеально підходить для активного відпочинку на свіжому повітрі.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

У вас з’явиться гарна нагода підробити. Для цього уважно вивчайте всі пропозиції, які сьогодні до вас надходитимуть.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Сьогодні той день, коли все "йтиме як по маслу". Будьте впевнені, все, що ви запланували на сьогодні, все вдасться вробити. Тільки не радійте дуже бурхливо: заздрісники не сплять.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Тримати все в собі — ідея не найкраща. Якщо вас щось турбує, не соромтеся звернутися до своїх родичів або друзів за підтримкою. Вечір можна присвятити улюбленому заняттю.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Пліткарі та пліткарки — це ваші "вороги" на сьогодні. Найкраще оминати їх стороною. Вечір слід провести вдома: у вас, напевно, накопичилося багато справ.

Риби (20 лютого — 20 березня)

На вас чекає насичений продуктивний день: все заплановане буде зроблено. Після роботи зі спокійною душею можна зібратися із друзями та повеселитися.