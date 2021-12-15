Гороскоп на 15 декабря: Водолеям стоит отдохнуть, а Девам провести день наедине с собой

Астрологический прогноз на эту среду

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 декабря, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.

Источник: astro7.ru

Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня хороший день для решения финансовых вопросов и заключения деловых сделок. Однако не стоит спешить и гнаться за быстрой прибылью. Внимательно читайте контракты и не будьте чересчур доверчивыми.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Тельцов ждет сложный и насыщенный день. Если вы будете видеть, что не справляетесь с поставленными задачами, не стесняйтесь просить о помощи у своих коллег или друзей. Вечером ждите гостей.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Сегодня можно и даже нужно стать хвастуном. Не стесняйтесь себя рекламировать и хвастаться своими достижениями и способностями. Не бойтесь "злых языков" и завистников — сегодня они вам не навредят.

Рак (22 июня — 22 июля)

Сегодня вам нужно тщательнее следить за своим языком, ведь многое будет зависеть от вашего умения вести разговор. Не критикуйте собеседников и старайтесь чаще уступать.

Лев (23 июля — 23 августа)

У многих представителей знака появится возможность улучшить ситуацию в профессиональной сфере — ждите интересных предложений от руководства.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Сегодняшний день звезды советуют провести наедине с собой. Так что отменяйте все свои планы и посвятить день только себе: займитесь любимым делом, примите горячую ванну, почитайте или отправьтесь в мини путешествие на один день.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Эти сутки идеальны для работы с документами. Поход в государственные учреждения будет удачным, и вы быстро соберете нужные бумаги и справки.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Сегодня у вас откроется дар "гипнотизера" и вы сможете убеждать в своей правоте всех, с кем будете общаться. Но в общении с любимым человеком или родственниками, лучше эту способность припрятать, чтобы избежать конфликтов в последствии.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

15 декабря — день приятных сюрпризов для представителей знака. Одним звезды преподнесут денежные подарки, другим же повезет в любовной сфере.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Посвятите этот день налаживанию отношений со своим любимым человеком. Проявите заботу и побалуйте свою вторую половинку подарками.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Водолеям сегодня стоит побыть эгоистами и думать только о себе. Не гонитесь стать лучше всех, и немного снизьте свою активность и отдохните.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Рыбы, постарайтесь "вычеркнуть" из памяти грустные моменты и неудачи и начните этот день с чистого листа. Тем более, сегодняшние сутки названы временем кардинальных перемен.