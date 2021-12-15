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Гороскоп на 15 грудня: Водоліям варто відпочити, а Девам провести день наодинці з собою

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Гороскоп на 15 грудня
Гороскоп на 15 грудня

Астрологічний прогноз на цю середу

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 15 грудня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки та що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього дня.

Джерело: astro7.ru

Овен (21 березня — 20 квітня)

Сьогодні хороший день для розв'язання фінансових питань та укладання ділових угод. Проте не варто поспішати і гнатися за швидким прибутком. Уважно читайте контракти і не будьте надто довірливими.

Телець (21 квітня — 21 травня)

На тельців чекає складний і насичений день. Якщо ви бачитимете, що не справляєтеся з поставленими завданнями, не соромтеся просити про допомогу у своїх колег чи друзів. Увечері чекайте на гостей.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Сьогодні можна і навіть потрібно стати хвалько. Не соромтеся себе рекламувати та хвалитися своїми досягненнями та здібностями. Не бійтеся "злих мов" і заздрісників — сьогодні вони вам не зашкодять.

Рак (22 червня — 22 липня)

Сьогодні вам потрібно ретельніше стежити за своєю мовою, адже багато залежатиме від вашого вміння вести розмову. Не критикуйте співрозмовників і намагайтеся частіше поступатися.

Лев (23 липня — 23 серпня)

У багатьох представників знака з’явиться можливість покращити ситуацію у професійній сфері — чекайте на цікаві пропозиції від керівництва.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Сьогоднішній день зірки радять провести наодинці із собою. Так що скасовуйте всі свої плани і присвятити день тільки собі: займіться улюбленою справою, прийміть гарячу ванну, почитайте або вирушайте в міні мандрівку на один день.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Ця доба ідеальна для роботи з документами. Похід до державних установ буде вдалим, і ви швидко зберете потрібні папери та довідки.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Сьогодні у вас відкриється дар "гіпнотизера" і ви зможете переконувати у своїй правоті всіх, з ким спілкуватиметеся. Але у спілкуванні з коханою людиною чи родичами, краще цю здатність приховати, щоб уникнути конфліктів надалі.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

15 грудня – день приємних сюрпризів для представників знаку. Одним зірки подарують грошові подарунки, іншим пощастить у любовній сфері.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Присвятіть цей день налагодженню стосунків зі своєю коханою людиною. Виявіть турботу та побалуйте свою другу половинку подарунками.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Водоліям сьогодні варто побути егоїстами і думати лише про себе. Не женіться стати краще за всіх, і трохи понизьте свою активність і відпочиньте.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Риби, постарайтеся "викреслити" з пам’яті сумні моменти та невдачі та почніть цей день із чистого аркуша. Тим більше, що сьогоднішня доба названа часом кардинальних змін.

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