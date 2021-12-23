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Гороскоп на 23 декабря: Рыбам стоит уделить время второй половинке, а Ракам можно отправляться за покупками

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Гороскоп на 23 декабря
Гороскоп на 23 декабря

Астрологический прогноз на этот четверг

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 23 декабря, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.

Источник: astro7.ru

Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодняшний день идеально подходит для налаживания отношений с семейством. Все проблемы покажутся несущественными, и вы получите удовольствие от общения с домочадцами.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Сегодня у вас появится шанс улучшить ситуацию в денежной сфере. Но звезды советуют быть осторожнее в выборе партнеров. Тщательнее присматривайтесь к тем людям, с которыми начинаете сотрудничать.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Немного отложите свои амбициозные планы и разберитесь с теми делами, что накопились. Будьте внимательны при работе с документами.

Рак (22 июня — 22 июля)

Сегодняшний день будет сложным в рабочей сфере: на вас навалится куча работы. А вот вечер вас порадует сюрпризами и приятными событиями. Также можно отправляться по магазинам.

Лев (23 июля — 23 августа)

Будьте благоразумными и не стесняйтесь отвечать отказом на бесконечные просьбы от назойливых людей. Не обращайте на них внимание, и занимайтесь своими делами.

Дева (24 августа — 23 сентября)

У многих представителей вашего знака появится шанс достичь успеха в профессиональной сфере. Но не забывайте делиться секретами мастерства с менее опытными коллегами и не зазнавайтесь.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Старайтесь доводить до конца все дела, за которые вы беретесь, и не отказывайтесь от дополнительной работы. Шеф обязательно оценит ваше трудолюбие.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Скорпионы, постарайтесь добросовестно выполнять работу и не ждите поддержки со стороны — увы, но помощников на горизонте не наблюдается.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Сегодня вас ждут приятные перемены в профессиональной сфере. Но будьте внимательнее, чтобы не упустить интересные и выгодные предложения от партнеров.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козероги, этот день подарит массу радостных впечатлений. Отправляйтесь на поиски позитивных эмоций и не думайте о скучных делах и надоевшей работе.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Сегодня вы можете во всем рассчитывать на свою интуицию — чутье будет работать в полную силу. Только не погружайтесь в мистику и не будьте излишне суеверными.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Сегодня вам придется решать чужие проблемы. Не отталкивайте людей, которые обращаются к вам за помощью, но и не забывайте о своей второй половинке. Вечером обязательно уделите ему/ей время.

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