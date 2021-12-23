Гороскоп на 23 грудня: Рибам варто приділити час другій половинці, а Ракам можна вирушати за покупками

Астрологічний прогноз цього четверга

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 23 грудня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки та що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього дня.

Джерело: astro7.ru

Овен (21 березня — 20 квітня)

Сьогоднішній день ідеально підходить для налагодження стосунків із сімейством. Всі проблеми здаються несуттєвими, і ви отримаєте задоволення від спілкування з родичами.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Сьогодні у вас з’явиться шанс покращити ситуацію у грошовій сфері. Але зірки радять бути обережнішими у виборі партнерів. Старанно придивляйтеся до тих людей, з якими починаєте співпрацювати.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Трохи відкладіть свої амбітні плани та розберіться з тими справами, що нагромадилися. Будьте уважні під час роботи з документами.

Рак (22 червня — 22 липня)

Сьогоднішній день буде складним у робочій сфері: на вас навалиться купа роботи. А ось вечір вас порадує сюрпризами та приємними подіями. Також можна вирушати магазинами.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Будьте розсудливими і не соромтеся відповідати відмовою на нескінченні прохання від настирливих людей. Не звертайте на них увагу і займайтеся своїми справами.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

У багатьох представників вашого знака з’явиться шанс досягти успіху у професійній сфері. Але не забувайте ділитися секретами майстерності з менш досвідченими колегами та не задавайтеся.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Намагайтеся доводити до кінця всі справи, за які ви беретеся, та не відмовляйтеся від додаткової роботи. Шеф обов’язково оцінить вашу працьовитість.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Скорпіони, постарайтеся сумлінно виконувати роботу і не чекайте на підтримку з боку — на жаль, але помічників на горизонті не спостерігається.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Сьогодні на вас чекають приємні зміни у професійній сфері. Але будьте уважнішими, щоб не проґавити цікаві та вигідні пропозиції від партнерів.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Цей день подарує масу радісних вражень. Вирушайте на пошуки позитивних емоцій і не думайте про нудні справи і набридлу роботу.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Сьогодні ви можете у всьому розраховувати на свою інтуїцію — чуття працюватиме на повну силу. Тільки не поринайте в містику і не будьте надмірно забобонними.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Сьогодні вам доведеться розв'язувати чужі проблеми. Не відштовхуйте людей, які звертаються до вас за допомогою, але й не забувайте про свою другу половинку. Увечері обов’язково приділіть йому/їй час.