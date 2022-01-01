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Гороскоп на 1 января: у Весов отличный день для шопинга, а Тельцам лучше забыть старые обиды

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Гороскоп на 1 января 2022 год
Гороскоп на 1 января 2022 год

Астрологический прогноз на эту субботу

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 1 января, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.

Источник: dailyhoro.ru

Овен (21 марта — 20 апреля)

Идеальный день, чтобы стать чуточку добрее к другим. Пора забыть про обиды и пойти навстречу примирению. Делитесь позитивом с окружающими.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Звезды и планеты находятся в гармонии, поэтому Тельцам сегодня удастся решить дела любой сложности. Астрологи советуют не перенапрягаться и больше отдыхать.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Близнецам астрологи советуют забыть о лжи и обманах. Пора показать миру настоящего себя: искреннего, доброго и отзывчивого. Шопинг лучше отложить на другой день.

Рак (22 июня — 22 июля)

У представительниц знака подходящий день для романтики. Сегодня больше шансов встретить свою вторую половинку. Мужчинам-Ракам лучше всего поставить на первое место работу.

Лев (23 июля — 23 августа)

Отзывчивые Львы сегодня будут иметь поддержку ночных светил. Не стоит в этот день отказывать в просьбе, иначе велик шанс потерять удачу.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Прекрасный день для самоанализа, работы над ошибками. Девам сегодня стоит обратить внимание на добрые поступки. Следите за словами, чтобы не поссориться с родственниками.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Ночные светила рекомендуют сегодня обратить повышенное внимание борьбе за достижение амбициозных целей. Отличный день для дорогостоящих покупок.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Постарайтесь сегодня выглядеть максимально презентабельно, чтобы достичь успеха в делах. Скорпионам нельзя тратить время впустую.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Отличный день для решения финансовых вопросов. Стрельцам сегодня также будет полезно пройтись по магазинам. Звезды помогут тем, кто занимается поиском новой работы, поэтому в этот день можно не бояться отправлять резюме.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Хороший день у Козерогов для шопинга, особенно покупки подарка для любимого человека. Чтобы поймать удачу за хвост, людям этого знака Зодиака стоит уделить внимание своей внешности.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Водолеям астрологи не советуют перенапрягаться на работе, иначе есть риск переоценить свои силы и потерять возможности, которые сегодня подбросит судьба.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Рыбам нельзя сегодня проявлять излишнюю инициативу. Лучше направить свои силы на наведения порядка в доме.

Теги:
#Гороскоп #Знаки Зодиака #Астрология
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