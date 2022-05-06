Еще те бабники: мужчины каких знаков Зодиака чаще других изменяют своим половинкам
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Мужчины этих знаков Зодиака — потенциальные бабники, не способные пропустить ни одной "юбки"
"Осторожно, бабник!" — увы, но такие ярлычки на мужчинах не висят, и при первом знакомстве сразу не определить, верный он или может пойти "налево". Однако на такие "наклонности" может указать знак Зодиака, под которым мужчина родился. О самых верных мужчинах по знаку Зодиака мы уже рассказывали ранее, а теперь пора "вычислить" изменщиков.
Бабники по знаку Зодиака — это Близнецы, Стрельцы и Водолеи, сообщает dailyhoro.ru.
Близнецы
Мужчины, рожденные под этим знаком Зодиака не отличаются постоянством. Близнецы любят перемены, а от того часто экспериментируют и пробуют что-нибудь новое. Увы, но распространяется это и на любовную сферу. Чтобы получить новые впечатления, они с легкостью пойдут налево.
Стрелец
Мужчины этого знака Зодиака не выносят чувства на первый план. Стрельцы предпочитают заниматься своими делами, и уделять внимание только тому, что их по-настоящему увлекает. А что касается любовных отношений, то в этом они также себе не отказывают и активно знакомятся со многими женщинами.
Водолей
Мужчины, рожденные по этим знаком, очень любят и хранят свою свободу. Они не хотят казаться зависимыми, ведь считают, что так они становятся их слабыми. На измену они пойдут, чтобы показать и доказать, что они сами управляют своей судьбой и своей жизнью, и подчиняться никому не обязаны.
Ранее астрологи рассказали, каким трем знакам Зодиака крупно повезет в последнем месяце весны 2022 года.
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