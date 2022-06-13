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Гороскоп на 13 июня: Тельцам лучше не рисковать, а Девам стоит обдумывать каждое свое решение

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Гороскоп на 13 июня 2022 года
Гороскоп на 13 июня 2022 года

День хорош для общения.

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 июня в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в это воскресенье.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Чтобы день сложился удачно, Овнам важно правильно распорядиться своим временем.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Сегодня Тельцам желательно избегать любого риска и необдуманных поступков. А свободное время лучше провести в кругу друзей. Добавим, что Тельцам в первом летнем месяце невероятно повезет.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

В начале дня вас ждут провокации и неожиданности, однако находчивость помогут вам справиться со многими важными делами.

Рак (22 июня — 22 июля)

Сегодня многое будет складываться вполне удачно для вас. Не бойтесь ставить новые цели и добиваться их достижения.

Лев (23 июля — 23 августа)

Вам откроются новые перспективы, однако сейчас лучше воздержаться от обсуждения серьезных вопросов.

Дева (24 августа — 23 сентября)

В этот день вы будете склонны принимать опрометчивые решения, что будет работать против вас. Поэтому не стоит принимать импульсивных действий. Добавим, что Девам в июне очень повезет с новой работой.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Сегодня можно налаживать новые контакты, восстановить старые связи.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Сегодняшний день удачен для новых знакомств. Вероятны встречи, знакомства с интересными людьми, романтические свидания в необычной обстановке.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Сегодня стоит рисковать и принимать неординарные решения. Можно решительно двигаться вперед. Стоить отметить, что в июне Стрельцы получат от ночных светил подарок в виде романтической встречи.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня стоит быть аккуратнее в профессиональной деятельности и в сфере бизнеса.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Сегодня стоит быть осторожнее с финансами. Не самый удачный день для решительных действий.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Если пустить сегодня все дела на самотек, то в скором времени они могут превратиться в проблему. Поэтому сегодня нужно сосредоточиться на решении текущих вопросов.

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