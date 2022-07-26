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Гороскоп на 26 июля: Девам пора менять жизнь, а Козерогам стоит надеяться только на себя

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Гороскоп на 26 июля 2022 года
Гороскоп на 26 июля 2022 года

Благоприятный вторник для покупок в интернете и получения полезных знаний

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 26 июля в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот вторник.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Начать день стоит с уборки и наведения порядка. Сегодня вас может посетить очень старый друг и предложить вам вместе начать успешный бизнес. Астрологи рекомендуют в этом случае рискнуть, чтобы потом не жалеть об упущенной возможности. Любые проблемы можно решить, если оставаться спокойными.

Телец (21 апреля — 21 мая)

В любви представителям Тельца придется поработать. Есть вероятность, что вы допустили ошибку перед любимым человеком. В финансовой и рабочей сферах могут произойти какие-то странные дела. Поэтому многие могут почувствовать себя на взводе. Сегодня ночные светила повысят ваше обаяние.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Представители Близнецов могут получить сегодня массу полезных знаний. Есть риск принять какие-то решения сгоряча или упрямства. Во вторник днем полезно совершать покупки в интернете. Вечером появится возможность найти свою половинку или создать семью, если у вас уже есть отношения.

Рак (22 июня — 22 июля)

Родившиеся под знаком Зодиака Рак должны сегодня принять серьезное решение в профессиональной сфере. Астрологи напоминают, что напряженная атмосфера в коллективе — это не повод впадать в депрессию. Ближе к вечеру стоит определиться с тем, как вы будете отдыхать, чтобы провести время с пользой. Добавим, что в июле Ракам выпадет возможность встретить вторую половинку.

Лев (23 июля — 23 августа)

Сейчас стоит на время забыть о своих собственных делах. Будьте осторожны, не реагируйте на провокации, со стороны окружающих, кем бы они ни были. В любви ночные светила принесут хорошие новости. Астрологи советуют обратиться за поддержкой к близким людям, надежным друзьям.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Если вы хотите изменить все к лучшему, сейчас самое время. Астрологи рекомендуют обратиться за помощью к людям, которые пользуются вашим доверием, если вы не знаете, с чего начать. Какие бы не были проблемы, — сегодня препятствия останутся в прошлом, а жизнь подарит еще один шанс. Добавим, что этим летом у Дев произойдут события, которые положительно скажутся на их карьере.

Весы (24 сентября — 23 октября)

С утра у Весов будет ощущаться нехватка сил и энергии, но уже в обед ситуация поменяется. В вашей жизни начинается новая глава после затишья. Попытайтесь решать все последовательно, не все вместе. Сегодня важно поддерживать баланс во всем. Вечером постарайтесь расслабиться, чтобы избежать стресса.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Сегодня звезды и планеты не в духе. В этот вторник Скорпионов будут критиковать друзья, коллеги или начальники. Вы решите все исправить, но это вас утомит и измотает. В отношениях с окружающими лучше всего следовать этикету. Будьте очень осторожны, обязательно отдохните этим вечером.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Стабильность в делах поднимет настроение, поэтому Стрельцам не стоит недооценивать свои успехи в рутинной работе. Поскольку люди этого знака перфекционисты, вы будете тратить много времени на каждое задание. В этот день лучше надевать что-то под цвет глаз, чтобы привлечь больше удачи в любви и в работе. Известно, что Стрелец — один из самых неугомонных знаков Зодиака.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня представители Козерога получат много неприятных моментов от друзей или коллег. Некоторые могут проигнорировать вашу просьбу о помощи, поэтому вам придется полагаться на себя, взвешивая каждое решение не один раз. Сегодня будет сложно заглянуть в будущее.

Водолей (20 января — 19 февраля)

В этот вторник можно добиться отличных результатов в новых делах, причем с первого раза. Чтобы ни было, в конце концов все будет хорошо, главное не жалеть себя и не оглядывайтесь назад. Родившиеся в знаке Водолей сегодня будут разочарованы неприятным поступком родственника.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Рыбы очень креативны, но это может вызвать у них сегодня "головную боль". Представители данного знака Зодиака будут увлечены идеей, которая не даст им покоя. Ночные светила рекомендуют быть осторожнее с эмоциями, так как можно запутаться в потоке собственных чувств.

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