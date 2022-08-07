"Останутся копыта и хвост": экстрасенс предсказала, чем закончится война в Украине

Эксперт рассказала, чем закончится противостояние Украины и россии

Известный экстрасенс и таролог Людмила Хомутовская, ранее рассказавшая о болезни путина, предсказала, как завершится война в Украине.

Эксперт обратилась за помощью к картам Таро и заявила, что Украину ждет победа. Однако сроков этого радостного события Хомутовская не назвала. Об этом она рассказала во время интервью YouTube-каналу "Top".

По словам экстрасенса, россия отступит и ее ждут поражение. "Это будет массивный разгром… Это будет трудно для стороны, которая захочет договариваться. Это однозначно рф. Там без вариантов… россию загоняют, от этой супердержавы останутся копыта и хвост", — говорит Хомутовская.

Также она заявила, что до конца 2022 года боевые действия будут постепенно затихать, но окончательно еще не завершатся.

Напомним, ранее ведические астрологи Сухановы в своем прогнозе для Украины на месяц заверили, что Украина полностью восстановит суверенитет. Правда, возвращения Крыма и Донбасса, согласно астропрогнозу, нужно ждать не в этом году.