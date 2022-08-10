Полнолуние в Водолее 12 августа: в чем особенность и прогноз для знаков Зодиака

Последнее полнолуние этого лета имеет название "Осетровое"

В ночь с 11 на 12 августа наступит последнее летнее полнолуние 2022 года, которое называют "Осетровым". Назвали августовское полнолуние "осетровым" американские индейцы из-за большого количества этой рыбы в реках в этот период. Как гласит легенда, в момент полнолуния осетры словно выпрыгивали из воды, что делало их легкой добычей.

Полнолуние 12 августа 2022 — время и особенности явления

Пик полнолуния можно будет наблюдать ранним утром пятницы в 04:35. Астропсихолог Ольга (@sun.astro.moon) отмечает, что "осетровое" полнолуние пройдет в знаке Водолея. "Символизм Водолея – это свобода, обновление и освобождение на всех уровнях и любой ценой. Это все новое, прогрессивное, уникальное. Это также дружба и единомыслие", — подчеркивает эксперт.

Это время очень значимо для продвижения, для прорыва, для активации действия: думать быстрее, делать быстрее. Данное полнолуние очень важное, так как оно связано с эпохальными небесными событиями, которые кардинальным образом меняют нашу жизнь.

Кого особенно заденет полнолуние 12 августа

Всех, у кого планеты или важные точки гороскопа находятся в 18-22°:

Водолея , Льва , Скорпиона и Тельца — ждет период преодоления, период стремления к результатам, достаточно важный выбор, который будет влиять на последующую жизнь.

, , и — ждет период преодоления, период стремления к результатам, достаточно важный выбор, который будет влиять на последующую жизнь. Весов , Близнецов — для вас наоборот, препятствия устраняются, и можете смело делать шаги на пути к своим целям.

, — для вас наоборот, препятствия устраняются, и можете смело делать шаги на пути к своим целям. Стрельца, Овна — вас ждет счастливый случай, стечение обстоятельств, все будет способствовать вашим начинаниям.

Полнолуние 12 августа 2022 — что можно и нельзя делать в этот день

Главное в этот день — не поднимать острые споры, пытаться сразу же отвести внимание от потенциально опасных разговоров. Если провести этот день в романтической обстановке, можно открыть для себя целый фейерверк новых позитивных чувств и эмоций.

Превосходный день для людей творческих профессий или с творческими увлечениями. Художники, писатели, журналисты, актеры, музыканты. В этот день открываются такие каналы, которые позволяют постичь или открыть нечто доселе неизведанное, что сможет сделать творчество уникальным, новым, необычным.

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