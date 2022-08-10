Повня у Водолії 12 серпня: в чому особливість та прогноз для знаків Зодіаку

Остання повня цього літа має назву "Осетрова"

У ніч з 11 на 12 серпня настане остання літня повня 2022 року, яку називають "Осетровою". Назвали серпневу повню "осетровою" американські індіанці через велику кількість цієї риби в річках у цей період. Як свідчить легенда, в момент повні осетри немов вистрибували з води, що робило їх легкою здобиччю.

Повня 12 серпня 2022 — час та особливості явища

Пік повні можна буде спостерігати рано вранці п’ятниці о 04:35. Астропсихолог Ольга (@sun.astro.moon) зазначає, що "осетрова" повня пройде в знаку Водолія. "Символізм Водолія – це свобода, оновлення та звільнення на всіх рівнях і за будь-яку ціну. Це все нове, прогресивне, унікальне. Це також дружба та однодумність", — наголошує експерт.

Цей час дуже важливий для просування, для прориву, для активації дії: думати швидше, робити швидше. Ця повня дуже важлива, оскільки вона пов’язана з епохальними небесними подіями, які кардинальним чином змінюють наше життя.

Кого особливо зачепить повня 12 серпня

Усіх, у кого планети чи важливі точки гороскопа перебувають у 18-22°:

Водолія , Лева , Скорпіона і Тельця — чекає період подолання, період прагнення до результатів, досить важливий вибір, який впливатиме на подальше життя.

, , і — чекає період подолання, період прагнення до результатів, досить важливий вибір, який впливатиме на подальше життя. Терезів , Близнюків — для вас навпаки, перешкоди усуваються, і можете сміливо робити кроки на шляху до своїх цілей.

, — для вас навпаки, перешкоди усуваються, і можете сміливо робити кроки на шляху до своїх цілей. Стрільця, Овна — на вас чекає щасливий випадок, збіг обставин, все сприятиме вашим починанням.

Повня 12 серпня 2022 — що можна і не можна робити цього дня

Головне цього дня — не піднімати гострі суперечки, намагатися одразу відвести увагу від потенційно небезпечних розмов. Якщо провести цей день у романтичній обстановці, можна відкрити для себе цілий феєрверк нових позитивних почуттів та емоцій.

Чудовий день для людей творчих професій або творчих захоплень. Художники, письменники, журналісти, актори, музиканти. У цей день відкриваються такі канали, які дозволяють збагнути або відкрити щось досі незвідане, що зможе зробити творчість унікальною, новою, незвичайною.

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