Они переживут всех: названы главные долгожители по знаку Зодиака

Астрологи раскрыли секрет долголетия трех представителей гороскопа

Звезды предрекают самую долгую жизнь не всем. Конечно, многое зависит от питания и физических нагрузок, однако есть и такие случаи, когда долгожитель на протяжении всей жизни пьет и курит, оставаясь при этом здоровым, подвижным и оптимистичным человеком.

Астрологи рассказали о том, люди каких знаков Зодиака чаще всего приближаются к заветной цифре в сто лет, либо даже преодолевают ее. Это Овны, Стрельцы и Козероги, пишет dailyhoro.

Овны

Люди этого знака достаточно часто доживают до ста лет и более. Овны всегда полны сил и никогда не унывают, даже если чувствуют недомогание. Они в любом возрасте молоды душой, поэтому редко утрачивают свою страсть к жизни. Как сложится день этого знака Зодиака — можно узнать в гороскопе Овна на сегодня.

Стрельцы

Стрельцы знают толк в хорошем отдыхе. Хотя представители этого знака на протяжении жизни много работают, они потом так же хорошо отдыхают. Стрельцы способны сохранять свое здоровье до глубокой старости, поэтому редко болеют и очень легко и быстро переносят разные недуги. Что сулят звезды этому знаку – узнайте в гороскопе Стрельца на сегодня.

Козероги

Хотя Козероги являются трудоголиками, это не идет им во вред. Даже в глубокой старости люди этого знака занимаются чем-то важным и всегда найдут для себя какое-нибудь занятие. Общение с людьми для Козерогов — источник положительных эмоций. Еще этот знак очень интеллектуален: Козероги много читают, а когда человек развивается, процесс старения существенно замедляется. Гороскоп Козерога на сегодня читайте на нашем сайте.

Ранее астрологи рассказали, кто из представителей зодиакального круга является настоящим гением.