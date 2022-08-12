Вони переживуть усіх: названо головних довгожителів за знаком Зодіаку

Астрологи розкрили секрет довголіття трьох представників гороскопа

Зірки пророкують найдовше життя не всім. Звичайно, багато що залежить від харчування та фізичних навантажень, проте є й такі випадки, коли довгожитель протягом усього життя п'є і палить, залишаючись при цьому здоровою, рухливою та оптимістичною людиною.

Астрологи розповіли про те, люди яких знаків Зодіаку найчастіше наближаються до заповітної цифри в сто років, або навіть долають її. Це Овни, Стрільці та Козороги, пише dailyhoro.

Овни

Люди цього знака досить часто доживають до ста років і більше. Овни завжди сповнені сил і ніколи не сумують, навіть якщо відчувають нездужання. Вони у будь-якому віці молоді душею, тому рідко втрачають свою пристрасть до життя. Як складеться день цього знака Зодіаку – можна дізнатися у гороскопі Овна на сьогодні.

Стрільці

Стрільці знаються на гарному відпочинку. Хоча представники цього знаку протягом життя багато працюють, вони потім також добре відпочивають. Стрільці здатні зберігати своє здоров’я до глибокої старості, тому рідко хворіють і дуже легко та швидко переносять різні недуги. Що обіцяють зірки цьому знаку – дізнайтесь у гороскопі Стрільця на сьогодні.

Козороги

Хоча Козороги є трудоголіками, це не шкодить їм. Навіть у глибокій старості люди цього знаку займаються чимось важливим і завжди знайдуть собі якесь заняття. Спілкування з людьми для Козорогів – джерело позитивних емоцій. Ще цей знак дуже інтелектуальний: Козороги багато читають, а коли людина розвивається, процес старіння суттєво сповільнюється. Гороскоп Козорога на сьогодні читайте на нашому сайті.

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