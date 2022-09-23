Новолуние 26 сентября принесет необычайную удачу трем знакам Зодиака: кто эти счастливчики

Этих знаков Зодиака ждет большое счастье и удача совсем скоро.

У некоторых знаков Зодиака кардинально изменится жизнь лишь в 2023 году, а у некоторых представителей зодиакального круга такие изменения произойдут уже в конце сентября. А способствовать этому будет Новолуние, которое пройдет 26 сентября.

Астрологи отмечают, что счастливчикам стали люди, рожденные под созвездиями Львов, Рыб и Водолеев. Им улыбнется удача как в профессиональной, так и в личной сфере.

Лев

Для Львов Новолуние станет днем, когда они смогут справиться с любыми препятствиями на их пути. Более того, это отличный день для укрепления деловых связей, что в перспективе поможет им подняться по карьерной лестнице. Плюс ко всем, эти сделки принесут солидный доход. Что подготовили звезды Львам сегодня, узнайте в их гороскопе.

Водолей

Представителям этого знака Зодиака также будут открыты все двери, однако, чтобы добиться больших успехов, необходимо будет сосредоточиться на работе. Также одинокие представители знака встретят человека, который перевернет их жизнь с ног на голову, но только в хорошем, романтическом русле. Каким будет этот день для Водолея, расскажет его гороскоп на сегодня.

Рыбы

Рыбы постоянно будут оказываться "в нужном месте, в нужное время". Представители этого знака сумеют решить все свои проблемы или найти ответы на интересующие их вопросы. Также не исключены и денежные сюрпризы. Также в этот день можно заключать сделки, ведь они 100% будут успешными. О том, что ждет Рыб сегодня, идет речь в ежедневном гороскопе.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что нельзя делать в новолуние 26 сентября 2022 года, а для каких дел это идеальное время.