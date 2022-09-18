Новолуние в сентябре 2022: когда наступит и что нельзя делать в этот день

По словам астрологов, первое осенне новолуние символизирует поиск баланса и гармонии

В понедельник, 26 сентября, в 00:54 по Киеву наступает новолуние. Это важное космическое событие произойдет буквально через пару дней после осеннего равноденствия. Более того, первая осенняя новая луна родится в разгар ретроградного Меркурия.

Первое новолуние осени будто открывает новый этап в жизни каждого и, по словам астрологов, должно помочь нам найти опору. Считается, что новолуния в астрологии соответствуют энергии новых начинаний, поскольку они происходят, когда Солнце и Луна соединяются в одной и той же точке Зодиака. Как пишет издание bustle, новолуние в сентябре 2022 года особенно заряжено энергией старта, поскольку происходит сразу после первого дня сезона Весов.

Астрологи считают, что духовный смысл этого новолуния заключается в том, чтобы найти золотую середину, подумать о балансе и укрепить наши начинания, когда мы вступаем в новый астрологический и метеорологический сезон. Вместе с тем, из-за космического хаоса, сопровождающего новолуние в сентября, многим будет трудно решить, что именно они хотят прямо сейчас

Что рекомендуется делать в новолуние 26 сентября:

Попытайтесь найти баланс в каждой из сфер жизни и разложите по полочкам свои мысли и эмоции.

Проанализируйте свои действия и определите для себя, куда двигаться дальше, подумайте о планах на ближайший год.

Сходите на свидание или устройте романтический вечер для своей половинки.

Проведите время с друзьями.

Если заключаете договор, внимательно читайте даже то, что написано мелким шрифтом.

Что нельзя делать в период сентябрьского новолуния:

Требовать от вашего партнера совершенства и изменения привычек.

Начинать новый роман или расширять семью.

Заводить новых друзей.

Брать на себя долгосрочные обязательства.

Подписывать значимые контракты.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что 23 сентября – день осеннего равноденствия. Астроэксперт рассказала, какое значение для Украины имеет эта особая дата.