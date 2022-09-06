Астролог назвала сакральную дату для Украины: "Определит дальнейший ход войны"

Астроэксперт рассказала, какие значение для Украины имеет День осеннего равноденствия

Астролог Ирина Звягина, обнадежившая прогнозом о возвращении оккупированных территорий в Украину, рассказала, какая дата существенно повлияет на ход войны с российским захватчиком.

По словам астроэксперта, в День осеннего равноденствия 23 сентября, когда Меркурий соединится с Солнцем, события символически покажут, какие тенденции возобладают в последние месяцы года.

"Это центральный акцент сентября, в нем есть резонанс с динамикой гороскопа Украины на начало войны 24 февраля. Точки осеннего равноденствия находятся в том же градусе, что и прогрессивное Солнце гороскопа Украины. Скажу так – то, что произойдет вокруг этого дня, во многом определит дальнейший ход войны", – отметила она.

Ирина Звягина указала и на единство армии и украинцев в первом осеннем месяце.

"Оппозиция Венеры с Нептуном в это время указывает на тех участников, что продолжают плести сети и устраивать договорняки, много мутного за кулисами войны. Но Марс идет в трин к Сатурну и Луне Украины. Здесь есть банальное, но точное определение под эту конфигурацию – народ и армия едины. Ключевые дни, когда нужно следить за знаками – 23, 26, 27 сентября и 7 октября", – добавила Звягина.

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