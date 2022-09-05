"Украину ждут большие бои": экстрасенс рассказала, когда оккупанты покинут Запорожскую АЭС

Эксперт отметила, что не стоит даже сомневаться, что победа будет не за Украиной.

Известный экстрасенс и таролог Людмила Хомутовская, рассказавшая о будущих событиях осени на фоне войны в Украине, составила новый прогноз на холодный сезон, в котором рассказала о судьбе Запорожской АЭС.

О своем новом прогнозе экстрасенс рассказала в интервью УНИАН. Эксперт отмечает, что за ЗАЭС будет идти больше информационная война с провокациями, как это в принципе уже и так делают российские пропагандисты.

Также Хомутовская успокаивает тем, что взрыва на станции не будет, хотя оккупанты будут проводить всевозможные манипуляции вокруг ЗАЭС до последнего дня, который они будут там находится. А будут они там еще недолго, и уже к концу осени Запорожская АЭС вернется под контроль Украины.

"Там может быть две ситуации: ВСУ подойдут очень близко к ЗАЭС, будет преобладание нашей страны, и может быть договоренности на уровне стран. То есть не напрямую Зеленский и путин будут общаться. К решению этого вопроса подключаться третьи лица" — добавила экстрасенс.

Ранее известный астролог Влад Росс спрогнозировал контрнаступательную фазу. По его словам, к концу 2022 года российские захватчики начнут уходить с украинской территории.