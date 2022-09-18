Молодий місяць у вересні 2022: коли настане і що не можна робити в цей день

За словами астрологів, перший осінній молодик символізує пошук балансу та гармонії

У понеділок, 26 вересня, о 00:54 за Києвом настає молодик. Ця важлива космічна подія відбудеться буквально через пару днів після осіннього рівнодення. Більше того, перший осінній новий місяць народиться у розпал ретроградного Меркурія.

Перший молодик осені ніби відкриває новий етап у житті кожного і, за словами астрологів, має допомогти нам знайти опору. Вважається, що молодики в астрології відповідають енергії нових починань, оскільки вони відбуваються, коли Сонце та Місяць з’єднуються в одній і тій же точці Зодіаку. Як пише видання bustle, молодик у вересні 2022 року особливо заряджений енергією старту, оскільки відбувається відразу після першого дня сезону Терезів.

Астрологи вважають, що духовний зміст цього молодика полягає в тому, щоб знайти золоту середину, подумати про баланс і зміцнити наші починання, коли ми вступаємо в новий астрологічний та метеорологічний сезон. Разом з тим, через космічний хаос, що супроводжує молодик у вересні, багатьом буде важко вирішити, що саме вони хочуть прямо зараз

Що рекомендується робити в молодик 26 вересня:

Спробуйте знайти баланс у кожній із сфер життя і розкладіть по поличках свої думки та емоції.

Проаналізуйте свої дії і визначте для себе, куди рухатись далі, подумайте про плани на найближчий рік.

Сходіть на побачення або влаштуйте романтичний вечір для своєї половинки.

Проведіть час із друзями.

Якщо укладаєте договір, уважно читайте навіть те, що написано дрібним шрифтом.

Що не можна робити в період вересневого молодика:

Вимагати від вашого партнера досконалості та зміни звичок.

Починати новий роман чи розширювати сім’ю.

Заводити нових друзів.

Брати на себе довгострокові зобов’язання.

Підписувати значні контракти.

Раніше "Телеграф" розповідав, що 23 вересня – день осіннього рівнодення. Астроекспертка розповіла, яке значення для України має ця особлива дата.