Молодий місяць у вересні 2022: коли настане і що не можна робити в цей день
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За словами астрологів, перший осінній молодик символізує пошук балансу та гармонії
У понеділок, 26 вересня, о 00:54 за Києвом настає молодик. Ця важлива космічна подія відбудеться буквально через пару днів після осіннього рівнодення. Більше того, перший осінній новий місяць народиться у розпал ретроградного Меркурія.
Перший молодик осені ніби відкриває новий етап у житті кожного і, за словами астрологів, має допомогти нам знайти опору. Вважається, що молодики в астрології відповідають енергії нових починань, оскільки вони відбуваються, коли Сонце та Місяць з’єднуються в одній і тій же точці Зодіаку. Як пише видання bustle, молодик у вересні 2022 року особливо заряджений енергією старту, оскільки відбувається відразу після першого дня сезону Терезів.
Астрологи вважають, що духовний зміст цього молодика полягає в тому, щоб знайти золоту середину, подумати про баланс і зміцнити наші починання, коли ми вступаємо в новий астрологічний та метеорологічний сезон. Разом з тим, через космічний хаос, що супроводжує молодик у вересні, багатьом буде важко вирішити, що саме вони хочуть прямо зараз
Що рекомендується робити в молодик 26 вересня:
- Спробуйте знайти баланс у кожній із сфер життя і розкладіть по поличках свої думки та емоції.
- Проаналізуйте свої дії і визначте для себе, куди рухатись далі, подумайте про плани на найближчий рік.
- Сходіть на побачення або влаштуйте романтичний вечір для своєї половинки.
- Проведіть час із друзями.
- Якщо укладаєте договір, уважно читайте навіть те, що написано дрібним шрифтом.
Що не можна робити в період вересневого молодика:
- Вимагати від вашого партнера досконалості та зміни звичок.
- Починати новий роман чи розширювати сім’ю.
- Заводити нових друзів.
- Брати на себе довгострокові зобов’язання.
- Підписувати значні контракти.
Раніше "Телеграф" розповідав, що 23 вересня – день осіннього рівнодення. Астроекспертка розповіла, яке значення для України має ця особлива дата.