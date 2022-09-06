Астролог назвала сакральну дату для України: "Визначить подальший хід війни"

Астроексперт розповіла, яке значення для України має День осіннього рівнодення

Астролог Ірина Звягіна, яка дала надію прогнозом про повернення окупованих територій в Україну, розповіла, яка дата суттєво вплине на перебіг війни із російським загарбником.

За словами астроексперта, у День осіннього рівнодення 23 вересня, коли Меркурій з’єднається із Сонцем, події символічно покажуть, які тенденції візьмуть гору в останні місяці року.

"Це центральний акцент вересня, у ньому є резонанс із динамікою гороскопа України на початок війни 24 лютого. Точки осіннього рівнодення перебувають у тому ж градусі, що й прогресивне Сонце гороскопа України. Скажу так – те, що станеться навколо цього дня, багато в чому визначить подальший хід війни", – зазначила вона.

Ірина Звягіна вказала і на єдність армії та українців у першому осінньому місяці.

"Опозиція Венери з Нептуном у цей час вказує на тих учасників, що продовжують плести сітки та влаштовувати договірняки, багато каламутного за лаштунками війни. Але Марс йде в трін до Сатурна та Місяця України. Тут є банальне, але точне визначення під цю конфігурацію – народ та армія єдині. Ключові дні, коли потрібно стежити за знаками – 23, 26, 27 вересня та 7 жовтня", – додала Звягіна.

Раніше таролог Людмила Хомутовська розповіла про долю Запорізької АЕС. За її словами, вибуху на станції не буде, хоча окупанти будуть проводити всілякі маніпуляції.