"Території потроху повертатимуться": астролог обнадіяла прогнозом для України на вересень

Особливість вересня – незвичайний вплив ретроградного Меркурія, зазначає експерт.

Астролог Ірина Звягіна за прикладом своїх колег також склала прогноз для України на вересень 2022 року, в якому зазначила, що в першому осінньому місяці контрнаступу ЗСУ поки не буде. Проте території в Україну потроху повертатимуться.

Про це астролог розповіла на своїй сторінці у Facebook. Звягіна зазначає, що на ситуацію в країні особливо впливатиме Меркурій, який у вересні буде ретроградним.

"Так важливо було здійснити ЗСУ кидок, зробити своєрідну заяву про наміри (про контрнаступ). Далі можна тему розвивати вшир і вглиб, і ретроградний Меркурій триматиме зелене світло небесного світлофора" — додала астролог.

Раніше астролог Наталія Власенко назвала дату, коли Україна деокупує Херсон. За словами експерта, росіяни намагатимуться повернути свої позиції, але у них нічого не вийде.

Також екстрасенс Ганна Єфремова озвучила прогноз для України щодо військових подій. За її словами, з кінця вересня 2022 року закінчується несприятливий період, коли планети були побудовані проти нашої країни.