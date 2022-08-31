"До листопада ще може все змінитись": астролог назвала дату, коли Україна деокупує Херсон

Експерт зазначає, що окупанти намагатимуться повернути свої позиції, але у них нічого не вийде.

Після новин про початок активного контрнаступу ЗСУ на Херсон, кожен українець тепер тільки й чекає, коли буде оголошено про остаточну перемогу українських бійців повну деокупацію міста від російських загарбників. Однак, згідно з прогнозом астролога Наталії Власенко, бої за Херсон можуть затягтися.

На своїй сторінці в Інстаграм Власенко розповіла, що перші зміни щодо деокупації міста вже помітні, і вони продовжуватимуться весь вересень, однак із середини цього місяця ситуація може трохи затягтися. А з кінця першого осіннього місяця росіяни намагатимуться повернутись на свої старі позиції.

"Поки до нового року повного повернення я не спостерігаю. Але тут до листопада вирішальні рухи, ще все може помінятися. Мені більше здається, що це може бути в районі березня-квітня 2023 року. Але пам’ятаємо, що до листопада ще може все змінитись!" — додала астролог.

Також "Телеграф" повідомляв, що екстрасенс Анна Єфремова озвучила прогноз для України щодо військових подій. За її словами, з кінця вересня 2022 року закінчується несприятливий період, коли планети були побудовані проти нашої країни.