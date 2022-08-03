"Заходимо у круте затяжне піке": астролог спрогнозувала переломний момент у війні

Експерт зазначила, що бажаного захоплення росіянами Києва — не буде.

Війна в Україні вже осінь сильно втомила всіх жителів нашої країни, проте ніхто не опускає руки і всі беззастережно вірять у нашу перемогу. Однак на запитання "коли в Україні нарешті закінчиться війна" все ж таки хотілося б знати точну відповідь. Допомогти в цьому намагаються астрологи, тарологи та екстрасенси, кожен з яких складає свої прогнози та називає можливі дати завершення бойових дій.

Астролог Анна Єфремова у своєму Telegram-каналі зазначила, що з кінця вересня 2022 року для України закінчується несприятливий період, коли планети були побудовані проти нашої країни. Через це і настане переломний момент у війні, коли удача перейде на бік України.

"Я бачу певні зміни у багатьох сукупних показниках для нашої країни і можу сказати точно, що 2023 рік для України стане ковтком свіжого повітря. І початком світанку " — зазначила астролог.

Також Єфремова додала, що вже з лютого 2023 року Україна потрапить під сприятливий вплив Юпітера, що дасть шанс здобути перемогу над окупантами. При цьому президенту Зеленському варто бути дуже обережним, адже серед його оточення зберуться зрадники, які спробують його повалити. А зірки кажуть, що Україна переможе лише у тандемі з Володимиром Олександровичем.

З приємного — 2023-2024 рік стане для росії дуже складним: ізоляція, лиха, величезна ймовірність військового конфлікту всередині країни, економічна криза, смертність. Також з 2022 року всі події, які відбуватимуться, сильно вдарять по здоров’ю диктатора.

"Завдання Українців витримати і вистояти за будь-яку ціну до лютого 2023 року. Ті, хто не в країні, при можливості пересидьте до весни 2023 року, якщо не можете не раніше жовтня-листопада повертайтеся, це мінімум. Всі, хто в країні, готуємося до зими заздалегідь Тримайтеся рідні!!! Заходимо в круте затяжне піке, але це останній ривок!" — додала астролог.

Раніше "Телеграф" писав, що астролог Наталія Власенко попередила про небезпеку, яка може виникнути у серпні в Україні. За її словами, очікується переломний період у війні з росією.