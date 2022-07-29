Екстрасенс розповів, коли закінчиться війна

За словами Дениса Маклашевського, все залежить від вищепоставлених людей

Фіналіст шоу "Битва екстрасенсів" Денис Маклашевський дав прогноз щодо закінчення війни в Україні.

Відомий екстрасенс і рунолог заявив у YouTube-каналі "Мій світ", що сценаріїв розвитку бойових дій в Україні дуже багато, і вони залежать від того, що зараз роблять політики.

Маклашевський також розповів, коли та чим для України закінчиться війна.

"Для мене перемога — це коли повністю збереження миру, і бойові дії остаточно закінчені. І я її як бачив через два роки, я кажу, що у кожного своє бачення перемоги. Україну з осені очікує дуже велика трансформація. Будуть перемоги та підтримка матеріального плану", — заявив екстрасенс.

Раніше відомий астролог Влад Росс спрогнозував контрнаступальну фазу. За його словами, до кінця 2022 року російські загарбники почнуть йти з української території.

У свою чергу астрологи Ганна та Олексій Суханови розповіли про швидке звільнення великих міст України, які раніше захопили російські окупанти. За словами експертів, це може статися до кінця липня.