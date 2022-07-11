Перелом на користь України: астрологи озвучили обнадійливий прогноз щодо війни

Астрологи заявили, що у липні існує ймовірність звільнення великих міст

У липні, як свідчить положення планет і зірок, можливий переломний етап у ході війни. Важливо, що перевага буде на боці України, хоч і противник не зменшить кількість обстрілів.

Як передає "Телеграф", про це йдеться в астропрогнозі на липень-2022 від астрологів Олексія та Анни Суханових. За їхніми словами, цей 31 день відрізнятиметься від попередніх місяців війни в Україні.

Так, астрологи схиляються до того, що цього місяця може сформуватися певний перелом на користь України. Більше того, за їхніми словами, існує можливість звільнення великих міст. Водночас повідомляється про можливе збільшення обстрілів, у тому числі у тих містах, де було відносно спокійно. А також у прогнозі йдеться про загрозу пожеж.

"Ми схиляємося до того, що в липні військові дії прискоряться. Можливо, відбудуться якісь важливі події, які поки що не враховуються військовими аналітиками і нові події виступлять "прискорювачем" військових дій", — зазначають Суханови.

За їхніми словами, з 5 липня Україна увійшла до нового астрологічного періоду. Згідно з прогнозом, очікується активізація боїв і динамічніший перебіг війни. Але астрологи додали, що, ймовірно, події розвиватимуться на користь української сторони.

Чекати на спад військових дій, пишуть Суханови, поки не варто.

"Цей період часу не говорить нам про те, що в країні стане спокійніше. Значне зменшення військових дій можливе лише з осені 2022 року. Зараз, навпаки, обстрілів може стати більше", — йдеться у прогнозі.

Як раніше писав "Телеграф", відомий астролог Влад Росс прогнозує контрнаступ у серпні. За його словами, до кінця 2022 року російські загарбники почнуть йти з української території.