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Переломний момент у війні близький: астролог озвучив прогноз для України

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Астролог озвучив прогноз для України
Астролог озвучив прогноз для України

За словами астролога, найбільша загроза залишається для низки міст на сході країни

Становище планет та зірок говорить про те, що з 5 липня в Україні розпочався перехідний етап у плані бойових дій. Це стало можливим після спаду активності планети війни Марса, про яку неодноразово попереджали астрологи.

Як передає "Телеграф", про це йдеться в астрологічному прогнозі щодо подій в Україні астролога Дмитра Урануса. Свою думку він висловив на своїй сторінці у Facebook.

Так, астролог пише, що його попередній прогноз здійснився за низкою пунктів. Зокрема, йдеться про тимчасове превалювання сил противника в таких населених пунктах, як Сєвєродонецьк, Лисичанськ та найближчі села. За словами Урануса, в ситуації з окупацією далася взнаки активність планети Марс і його вплив на Місяць. Разом з тим, астролог радий, що "довготу Бахмута" противник не перетнув, те, що вона утримана, він називає великим плюсом. Уранус додає, що у липні є шанси зберегти таке розташування сил.

Наразі, пише Уранус, відбувається перелом. Це пов’язано з тим, що 5 липня Марс перейшов у Телець, а отже втратив попередню силу впливу та негатив.

"Думаю, що натиск противника на довготу Бахмута має послабшати, а лінія фронту біля Бахмута стабілізується. Тепер дуже важливо не дати противнику наблизиться до лінії міст Костянтинівка-Краматорськ-Слов’янськ з півночі та з півдня, щоб не утворився новий котел", — йдеться у прогнозі.

Нагадаємо, про подібний перелом з 5 липня говорила і астролог Марина Скаді. За її прогнозом, енергія Марса піде на спад і є ймовірність невеликого затишшя. Астролог зазначає, що в Україні стане трохи спокійніше, а російські військові менше обстрілюватимуть наші території.

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#Україна #Війна #Астрологія #Астролог