Астролог попередив про складний етап у війні з росією: коли він закінчиться

З 26 червня планета Марс перейшла у знак війни і перебуватиме там до 10 серпня

Кожен українець мріє про те, щоб якнайшвидше закінчилася війна. На жаль, назвати точну дату жоден з експертів не може і конкретні прогнози зараз дають лише астрологи, намагаючись зазирнути у майбутнє та дізнатися, що ж чекає на Україну у війні і коли вона закінчиться.

Так, ведичний астролог ігор Нехаєв у "Сніданку з 1+1" вважає, що в липні на Україну чекає складний період у війні проти російських окупантів. Проте вже в середині серпня ситуація може покращити.

Він заявив, що з 26 червня планета Марс перейшла на знак війни і буде там до 10 серпня. Саме в цей період можливе суттєве загострення конфлікту.

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"У лютому 2022 року, коли почалася війна, Сатурн і Марс були разом, це була сильна вибухова суміш. Так ось Сатурн 12 липня знову повертається до того становища, в якому був у лютому, і буде в ньому до кінця року", — зазначив астролог.

Проте астролог вважає, що із серпня ситуація в Україні може покращитись.

Нагадаємо, астролог Лариса Гресь прогнозує для України складний період у війні. За її словами, липень несе розпал військових дій, а переговори можуть призвести до стагнації конфлікту.

Раніше "Телеграф" писав, що відомий астролог Влад Рос обнадіяв прогнозом українців. Він упевнений, що перемога у повномасштабній війні за Україною, і йдеться про повне повернення окупованих росії територій – у тому числі ОРДЛО та Криму.