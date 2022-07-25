"Картинка може і буде змінюватися": таролог розповіла, хто і коли переможе у війні

Експерт також розповіла, чи буде напад з боку Білорусі.

Відомий таролог, переможниця "Битви екстрасенсів" Яна Пасинкова приєдналася до своїх колег, і поділилася своїм прогнозом на майбутнє України, в якому розповіла колись закінчиться вбивча війна.

Своїм прогнозом Пасинкова поділилася у коментарі виданню "УНІАН". Таролог зазначила, що безперечно перемогу у цій жорстокій війні отримає Україна, проте остаточного завершення військового протистояння доведеться ще почекати.

"За термінами, які показують карти на сьогодні, ми переможемо через 15 місяців з моменту початку війни. Що буде далі — потрібно дивитися за місцем і регулярно, тому що війна — це сотні тисяч рішень щодня і картинка може і змінюватиметься ", — розповіла таролог.

Крім цього Пасинкова додала, що карти показали, що напад на Україну з боку Білорусі таки буде. Щоб уникнути серйозних втрат, українські військові мають бути у повній бойовій готовності.

Раніше "Телеграф" писав, що астрологи прогнозують можливість звільнення великих міст України, які раніше захопили російські окупанти. За словами Анни та Олексія Суханова, це може статися вже цього місяця.

Тоді як відомий астролог Влад Росс прогнозує контрнаступну фазу у серпні. За його словами, до кінця поточного року російські загарбники почнуть йти з української території.