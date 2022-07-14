Астролог розповіла, коли закінчиться війна в Україні

Астролог закликала українців не повертатися додому завчасно

Астролог Рубіна Цибульська склала свій прогноз і розповіла, коли закінчиться війна в Україні. Експерт із зірок впевнена, що вже через півроку українці зможуть відчути себе спокійно, бойові дії вщухнуть до кінця 2022 року.

Астролог ще раз підтвердила свої попередні прогнози і нагадала, що війна в Україні 2022 року вщухне до кінця року. Таким чином, за її словами, приблизно за шість місяців в Україні стане набагато спокійніше. Новий прогноз астролог оприлюднила на своєму YouTube-каналі.

"Тому залишилося нам півроку. Півроку для того, щоб ми відчули себе спокійно", — сказала Цибульська.

За її словами, восени ЗСУ зможуть звільнити багато окупованих територій. Вона закликала українців не повертатися додому завчасно, а все ж таки дочекатися осені.

Раніше "Телеграф" писав, що астрологи прогнозують можливість звільнення великих міст України, які раніше захопили російські окупанти. За словами Анни та Олексія Суханова, це може статися вже цього місяця.

Тоді як відомий астролог Влад Росс прогнозує контрнаступну фазу у серпні. За його словами, до кінця поточного року російські загарбники почнуть йти з української території.