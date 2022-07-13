"Україна буде іншою країною": астролог назвала можливу дату закінчення війни

За словами астролога, після війни Україна може дуже змінитись, у тому числі територіально

Питання, коли закінчиться війна в Україні, хвилює зараз величезну кількість людей. Задаються ним й астрологи, які раз у раз озвучують астропрогнози щодо подальшого розвитку бойових дій. Ведичний астролог Наталія Власенко пояснила, чому назвати конкретну дату складно і в які періоди все ж таки очікується припинення військових подій.

Як повідомляє "Телеграф", про це Власенко пише на своїй сторінці в Instagram. Судячи з її астрологічного прогнозу, є щонайменше чотири можливі дати закінчення війни в Україні.

Так, Власенко зазначає, що у гороскопі країни замішана велика кількість людей, тому неможливо точно визначати ту чи іншу дату. За її словами, наприкінці року є великі шанси, що бої затихнуть.

Власенко виділила кілька ймовірних дат закінчення російсько-української війни, але додала, що багато залежить від інших країн, людей та непередбачених обставин. За словами астролога, війна в Україні може закінчитися у такі періоди:

Грудень-січень

Осінь 2023 року

Весна-літо 2024 року

2024-2025 роки

"У будь-якому разі, такої України вже не буде, це буде інша країна, з іншою системою влади, приналежністю до якогось союзу, територіально", — йдеться в астропрогнозі.

Власенко пише, що наша країна має важку долю: щоразу підніматися після розрухи, доводити, що ми сильний і вільний духом народ.

Раніше "Телеграф" писав, що астрологи прогнозують можливість звільнення великих міст України, які раніше захопили російські окупанти. За словами Анни та Олексія Суханових, це може статися вже цього місяця.

Тоді як відомий астролог Влад Росс прогнозує контрнаступну фазу у серпні. За його словами, до кінця поточного року російські загарбники почнуть йти з української території.