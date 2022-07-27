Чекають радикальні зміни: астролог передбачила переломний момент у війні України з рф

Експерт закликає бути обережними та не ігнорувати повітряні тривоги.

Астролог Наталія Власенко, як і багато її колег, намагається підтримувати бойовий дух усіх українців, періодично складаючи астрологічні прогнози, в яких розповідає коли ж закінчиться вбивча війна. На жаль, прогнози не завжди на 100% позитивні, однак усі вони говорять про те, що перемога буде за Україною.

На своїй сторінці в Інстаграм Наталія опублікувала новий прогноз, в якому розповіла, що чекає на Україну в серпні 2022 року. Вона зазначає, що в останній літній місяць "почнеться спека" і станеться переломний момент у війні.

"Чого чекати? Перелому у війні. Ми підемо в наступ на якихось позиціях, але відповідь теж буде. Злі орки можуть мстити. Так що я вас закликаю в серпні максимум обережності, не ігноруйте тривоги особливо в районі, коли сонце наближається до заходу сонця!" Буде великий розгром позицій противника, відповідь нам буде трохи із запізненням на кілька днів.

Також Наталія Власенко попереджає, що з кінця серпня до вересня можуть бути проблеми з ресурсами та фінансами, які незабаром пройдуть. Проте найкраще зробити запаси.

Раніше "Телеграф" писав, що ведичний астролог Ігор Нехаєв висловився про можливий розвиток воєнних подій в Україні. За його словами, найбільший вплив на перебіг бойових дій має "планета війни" Марс.