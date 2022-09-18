Астролог назвала найвдаліший день вересня: він настане вже зовсім скоро

Вже наступного тижня настає осіннє рівнодення

У 2022 році день осіннього рівнодення настає 23 вересня, ще він відомий як свято Мабон. У цей час Сонце переходить із північної півкулі в південну і день за тривалістю майже дорівнює ночі. Наші пращури виділяли цю дати, влаштовували свято врожаю і проводили різні обряди. Тоді як у астрології цей день вважається чи не найсприятливішим цього місяця.

День осіннього рівнодення цього разу припадає на ще один важливий космічний період – ретроградну фазу Меркурія. Як заявила астролог Ангеліна Вакуліна в коментарі "Главреду", саме 23 вересня — найуспішніший для всіх людей момент цього місяця.

Так, астролог зазначила, що 23 вересня не лише настає день осіннього рівнодення, а відбувається перехід планети Меркурій. За її словами, день можна назвати найсприятливішим.

"Рівнодення — це час, коли енергія Сонця і Місяця врівноважена. Це буде спокійний день, коли потрібно працювати, не покладаючи рук", — розповіла Вакуліна.

Зазвичай у день осіннього рівнодення прийнято підбивати підсумки, висловлювати подяку, готувати смачну вечерю для домочадців, прикрашати будинок букетом з осіннього листя або додавати затишку за допомогою свічок і вина. Також астрологи рекомендують у день осіннього рівнодення відпустити всі образи та влаштувати генеральне прибирання будинку, щоб "почистити простір".

Як писав "Телеграф" раніше, астроекспертка розповіла, яке значення для України має день осіннього рівнодення. У п’ятницю, 23 вересня, Меркурій з’єднається із Сонцем. За словами астролога, ці події символічно покажуть, які тенденції візьмуть гору в останні місяці року.