Астролог назвала самый удачный день сентября: он наступит совсем скоро

Уже на следующей неделе наступает осеннее равноденствие

В 2022 году день осеннего равноденствия наступает 23 сентября, еще он известен как праздник Мабон. В это время Солнце переходит из северного полушария в южное и день по длительности почти равен ночи. Наши предки выделяли эту даты, устраивали праздник урожая и проводили различные обряды. Тогда как в астрологии этот день считается чуть ли не самым благоприятным в этом месяце.

День осеннего равноденствия в этот раз приходится еще на один важный космический период – ретроградную фазу Меркурия. Как заявила астролог Ангелина Вакулина в комментарии "Главреду", именно 23 сентября – самый успешный для всех людей момент в текущем месяце.

Так, астролог отметила, что 23 сентября не только наступает день осеннего равноденствия, а и происходит переход планеты Меркурий. По ее словам, день можно назвать самым благоприятным.

"Равноденствие — это время, когда энергия Солнца и Луны уравновешенна. Это будет спокойны день, когда нужно трудиться, не покладая рук", — рассказала Вакулина.

Обычно в день осеннего равноденствия принято подводить итоги, выражать благодарность, готовить вкусный ужин для домочадцев, украшать дом букетом из осенних листьев или добавлять уюта с помощью свеч и вина. Также астрологи рекомендуют в день осеннего равноденствия отпустить все обиды и устроить генеральную уборку дома, чтобы "почистить пространство".

Как писал "Телеграф" ранее, астроэксперт рассказала, какое значение для Украины имеет день осеннего равноденствия. В пятницу, 23 сентября, Меркурий соединится с Солнцем. По словам астролога, эти события символически покажут, какие тенденции возобладают в последние месяцы года.