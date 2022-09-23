Что важнее всего для каждого знака Зодиака: гороскоп жизненных принципов

Одни ценят власть, другие – свободу, третьи обращают внимание на самые незначительные мелочи.

У каждого человека есть вещи, которые являются для него важными и значимыми в жизни. Своими принципами обычно не поступаются даже в самых серьезных спорах и разборках.

Оказывается, у каждого знака Зодиака есть свои приоритеты, ценные вещи и обстоятельства, которые они готовы беречь, отстаивать и не променяют ни за что на свете.

Овен

Упорство – вот главная черта этого знака. Овен никогда не остановится перед препятствиями и трудностями. Наоборот – он будет стремглав лететь к поставленной цели, и его ничто не остановит.

Телец

Телец привык жить по заранее составленному сценарию и установленному распорядку. И он не потерпит, если посторонние попробуют внести коррективы в его дела, тем более – без приглашения.

Близнецы

Любознательность, открытость, переменчивость и полное отсутствие принципов – это характеристика Близнецов. Уже в самом названии кроется двойственность натуры самого ветреного и легкого знака Зодиака.

Рак

Представитель этого знака Зодиака больше всего на свете ценит домашний уют, душевное тепло, искренние отношения и семейные традиции, ставя их превыше любых материальных ценностей.

Лев

Быть в центре внимания, лидировать, доминировать и властвовать – вот жизненное кредо Льва. Он слишком высоко ценит себя и не допустит от окружающих ни малейшего сомнения в своей власти и силе.

Дева

Для Девы в принципе не бывает мелочей. Все имеет свое значение, находится на своих местах и должно использоваться по назначению. Таков порядок жизни, нарушать который Дева не намерена.

Весы

Самое важное для этого миролюбивого и дружелюбного знака – находиться в гармонии с собой и окружающими, сбалансировать внутренний и внешний мир, уравновесить между собой добро и зло.

Скорпион

Жизненные принципы Скорпиона основаны на том, что он не выносит обманчивых и неискренних людей, которых не подпустит к себе ни на шаг. Для него лучше горькая правда, чем сладкая ложь.

Стрелец

Делать из мухи слона или придумывать беду на пустом месте – не в правилах Стрельца. Он предпочитает решать проблемы по мере их поступления, а жить – на полную катушку, свободно и весело.

Козерог

Представитель этого знака – убежденный консерватор, который привык медленно и уверенно идти к поставленной цели и, как правило, достигать ее. Козерог вряд ли откажется от своих жизненных принципов.

Водолей

Нескучность, оригинальность, новаторство – вот главные черты Водолея. Он никому ничего не стремится доказать, но при этом всегда фонтанирует креативом и полон феерических идей.

Рыбы

Этот знак Зодиака всецело полагается на провидение судьбы, самостоятельно особо не влияя на нее. Его девиз – "все будет так, как и должно быть". Этим Рыбы оправдывают любые жизненные ситуации.

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