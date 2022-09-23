Що найголовніше для кожного знака Зодіаку: гороскоп життєвих принципів

Одні цінують владу, інші – свободу, треті звертають увагу на найменші дрібниці.

Кожна людина має речі, які є для неї важливими і значущими у житті. Своїми принципами зазвичай не поступаються навіть у найсерйозніших суперечках та розбірках.

Виявляється, кожен знак Зодіаку має свої пріоритети, цінні речі та обставини, які вони готові берегти, відстоювати і не проміняють ні за що на світі.

Овен

Наполегливість – ось головна риса цього знака. Овен ніколи не зупиниться перед перешкодами та труднощами. Навпаки – він стрімголов летітиме до поставленої мети, і його ніщо не зупинить.

Телець

Телець звик жити за заздалегідь складеним сценарієм і встановленим розпорядком. І він не потерпить, якщо оточуючі спробують внести корективи до його справ, тим більше – без запрошення.

Близнюки

Комунікабельність, відкритість, мінливість та повна відсутність принципів – це характеристика Близнюків. Вже у самій назві криється двоїстість натури найвітрянішого та найлегшого знака Зодіаку.

Рак

Представник цього знака Зодіаку найбільше цінує домашній затишок, душевне тепло, щирі стосунки та сімейні традиції, ставлячи їх вище за будь-які матеріальні цінності.

Лев

Бути в центрі уваги, лідирувати, домінувати та володарювати – ось життєве кредо Лева. Він надто високо цінує себе і не допустить від оточуючих жодного сумніву у своїй владі та силі.

Діва

Для Діви в принципі не буває дрібниць. Все має своє значення, знаходиться на своїх місцях і має використовуватись за призначенням. Такий порядок життя, порушувати який Діва не збирається.

Терези

Найважливіше для цього миролюбного та доброзичливого знаку – перебувати в гармонії із собою та оточуючими, збалансувати внутрішній та зовнішній світ, врівноважити між собою добро та зло.

Скорпіон

Життєві принципи Скорпіона ґрунтуються на тому, що він не виносить оманливих та нещирих людей, яких не підпустить до себе ні на крок. Для нього краще гірка правда, ніж солодка брехня.

Стрілець

Робити з мухи слона або вигадувати лихо на порожньому місці – не в правилах Стрільця. Він вважає за краще вирішувати проблеми в міру їх надходження, а жити – на повну котушку, вільно та весело.

Козеріг

Представник цього знака – переконаний консерватор, який звик повільно та впевнено йти до поставленої мети та, як правило, досягати її. Козеріг навряд чи відмовиться від своїх життєвих принципів.

Водолій

Ненудність, оригінальність, новаторство — ось головні риси Водолія. Він нікому нічого не прагне довести, але при цьому завжди фонтанує креативом і сповнений феєричних ідей.

Риби

Цей знак Зодіаку цілком покладається на провидіння долі, самостійно не впливаючи на неї. Його девіз – "все буде так, як і має бути". Цим Риби виправдовують будь-які життєві ситуації.

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