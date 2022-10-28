Не стоит даже начинать встречаться: названы самые несовместимые знаки Зодиака

Если у вас с кем-то никак не складываются отношения, то, возможно, ваш партнер абсолютно не подходит вам по гороскопу

Вопрос о том, насколько совместимы знаки Зодиака друг с другом, волнует многих. И если некоторые зодиакальные представители словно созданы для любви и крепкой семье, то другим не стоит даже начинаться встречаться.

По мнению астрологов, есть по меньшей мере шесть пар-знаков, которые не подходят друг другу для отношений. Это самые несовместимые люди, какие только могут быть, пишет purewow.

Овен и Рак

Овны любят быстрое развитие отношения и сиюминутную романтику. Звучит заманчиво, но такая "искра" подойдет не всем. Ракам, которые сентиментальны и нуждаются во времени, понадобится сначала наладить доверие. Таким знакам в отношениях постоянно нужен компромисс в части инициативы.

Близнецы и Скорпион

Свободно блуждающий ум Близнецов может привести к тому, что они придерживаются, казалось бы, противоречивых мнений. Это может вывести из себя Скорпиона, которому нужно всегда знать, на что опирается их партнер. Если земля постоянно колеблется под ногами, Скорпион не будет чувствовать себя в безопасности, вкладывая силы в прочное партнерство. Тогда как Близнецы чувствуют себя наиболее комфортно в динамичной среде.

Козерог и Стрелец

Козероги трудолюбивы и амбициозны, серьезно относятся к тому, чего хотят, что может сделать их невероятно надежными спутниками жизни. Стрелец больше похож на неряшливого симпатягу. Если он опоздает, то очарует всех в комнате и получит прощения ото всех, кроме Козерога. Этот знак требует, чтобы вы приходили вовремя. Козерог любит правила и структуру, что не в стиле Стрельца.

Телец и Водолей

Новаторов-Водолеев больше всего возбуждает оригинальность, и им нужен человек, с которым он будет развиваться творчески и интеллектуально. Для заботливого Тельца это звучит как пустая трата энергии. Как только Тельцы найдут то, что им подходит, зачем это менять? Но Водолей изначально верит, что монотонность — ужасная награда для осторожных.

Лев и Рыбы

Чувствительные Рыбы переполнены кармической мудростью и сочувствием к другим. А смелые Львы переполнены любовью к себе и верностью своей команде — и не меньшего они просят от партнера. Львам нравится внимание, которое они получают от милых, изменчивых Рыб. Но все идет наперекосяк, если Лев не понимает, что Рыбы часто требуют такого же подтверждения чувств.

Дева и Весы

Остроумие Девы исходит из их непоколебимой реалистичности. Они даже не пытаются смотреть на мир через "розовые очки", хотя для романтичных Весов это иногда просто необходимо. Весы оптимисты в любви и жизни и склонны верить, что почти все возможно, если работать вместе. Но то, что они находят вдохновляющим, кажется совершенно наивным Деве, которая, в свою очередь, кажется Весам старой брюзгой.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие знаки Зодиака – самые лучшие папы. А также мы писали, кого из зодиакальных представителей астрологи называют заядлыми романтиками и теми, кто верит в настоящую любовь.