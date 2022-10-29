Хэллоуин принесет удачу в жизнь этих знаков Зодиака: названы три счастливчика

Тельцу, Скорпиону и Водолею можно ожидать приятных сюрпризов от хэллоуинской ночи

Грядет "самая ужасная ночь года" – праздник Хэллоуин, который отмечают по всему миру с 31 октября на 1 ноября. Некоторым знаком эта дата подарит позитивные перемены в жизни, а празднование будет веселым и радостным.

Астрологи назвали три самых удачливых знака Зодиака на Хэллоуин-2022, в их числе оказались Телец, Скорпион и Водолей. Хотят они или нет, но эта тройка будет в центре внимания на любой вечеринке в хэллоуинскую ночь.

Телец

В Хэллоуин все, что окружает ваши романтические дела, действительно начнет накаляться. Вы можете захотеть надеть одинаковые костюмы со своим партнером в этом году, и ваши образы обязательно будут хорошо сочетаться. Это идеальный день, чтобы продемонстрировать свой жуткий наряд в социальных сетях или во время конкурса костюмов. Не стесняйтесь.

Скорпион

Для вас наступит период самовыражения. В вашем случае Хэллоуин – идеальный день для общения. Даже если вы соберетесь в кругу лишь близких друзей. Как бы вы ни решили провести этот жуткий праздник, все взгляды будут прикованы к вам, сполна насладитесь этим.

Водолей

Ваши эмоции выйдут на передний план. Хэллоуин – отличная возможность одеться как персонаж, который является вашим альтер эго. И неважно, понимает ли кто-то это. Вы можете чувствовать потребность скрыться от лишних взглядов, но вы все равно обязаны обратить на себя внимание. Примите то, что делает вас уникальным. Это та самая причина, по которой люди уважают вас.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие знаки Зодиака поймают удачу за хвост в следующем месяце.