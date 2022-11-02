Названы знаки Зодиака, которым ноябрь принесет бурные романтические приключения

Лев, Дева и Козерог смогут в этом месяце приятно провести время со своими половинками

Некоторым знакам Зодиака ноябрь сулит прибыль и богатство, внимание других представителей зодиакального круга в этом месяце больше будет сосредоточено на личных отношениях. Звезды предвещают много романтики, приятные знакомства и любовные приключения.

В любви в этом месяце больше всего повезет Льву, Деве и Козерогу, свидетельствует любовный гороскоп на ноябрь 2022 года. По словам астрологов, у этих знаков Зодиака могут произойти изменения в личной жизни, кто-то отправится в романтическое путешествие, а кто-то начнет новый роман.

Лев

Независимо от того, одиноки вы или нет, блоки в отношениях, которые не давали вам покоя, наконец -то ослабнут в этом месяце. При этом, если вы недавно разорвали долгосрочные отношения, постарайтесь повеселиться, а не искать что-то серьезное. Ноябрьское новолуние знаменует собой начало новой эры в вашей личной жизни. Гороскоп для Льва на сегодня читайте на сайте.

Дева

Планета изобилия Юпитер вернулась в ваш сектор отношений в конце октября. Несмотря на все другие трудности в этом месяце, вы почувствуете, что вас особенно любят и ценят. Если вы одиноки, то после 20-х чисел ноября есть шанс возродить любовную историю, которая прервалась еще весной. Какие события подготовили звезды Девам сегодня, узнайте в гороскопе на день.

Козерог

Лунное затмение 8 ноября, будь вы одиноки или в паре, привнесет что-то удивительное и пикантное в вашу личную жизнь. Но не только ожидайте приятных событий, настало время и вам быть щедрым на любовь. Сделайте партнеру массаж, запланируйте тщательно продуманное свидание, напишите своей половинке стихотворение и посмотрите, как он или она отреагирует. Что ждет Козерога сегодня, расскажет ежедневный гороскоп.

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